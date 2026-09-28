Setlist de BTS: canciones del grupo para sus conciertos en Colombia y Latinoamérica

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se convirtieron en uno de los artistas más importantes del mundo tras conformar la banda BTS, el grupo surcoreano que este año emprendió su BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG, una gira que acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, publicado en marzo de 2026. El tour representa además el regreso de los siete integrantes a los escenarios internacionales después del periodo en el que cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS inició su trayectoria musical en 2013 y en sus primeros años se creó una propuesta musical estrechamente ligada al hip hop y a la experiencia de la juventud. Con el paso del tiempo su música incorporó otros sonidos y otras temáticas. Una de las canciones de esta primera etapa es I Need U, lanzada en 2015 como parte de The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1. Luego llegaron temas como Fire, Blood Sweat & Tears o Spring Day que forma parte de You Never Walk Alone, álbum lanzado en 2017. Esta canción también aparece en Proof, el álbum antológico lanzado en 2022 por BTS que hace un repaso de los distintos momentos de su carrera.

BTS en Colombia: los ARMY están listos para recibir la banda surcoreana

Después de recorrer varios escenarios internacionales, BTS está casi listo para llegar a Colombia. Bogotá será su primera parada en Latinoamérica en esta gira, con dos conciertos programados para el 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín.

Este evento tiene un significado especial para los seguidores colombianos: serán los primeros conciertos de BTS en el país. Miles de ARMY han esperado durante años la oportunidad de ver en vivo a los siete integrantes y escuchar algunas de las canciones que han marcado su trayectoria. Luego de Bogotá, la gira seguirá por Latinoamérica con presentaciones en Lima, Santiago, La Plata y São Paulo, según el calendario publicado por Live Nation.

¿Qué canciones interpretará BTS en sus conciertos en Colombia?

Hasta el momento, no existe un setlist oficial confirmado para los conciertos de BTS en Bogotá. Sin embargo, el promedio de la gira ‘ARIRANG’ tiene referencia especial. El repertorio que BTS ha presentado en distintas ciudades incluye canciones como:

‘Hooligan’

‘Aliens’

‘Run BTS’

‘They don’t know ’bout us’

‘Like Animals’

‘FAKE LOVE’

‘SWIM’

‘Merry Go Round’

‘2.0’

‘NORMAL’

‘Not Today’

‘MIC Drop’

‘FYA’

‘Fire’

‘Body to Body’

‘IDOL’.

Estas canciones han sido parte del repertorio que se ha consolidado durante la gira. Sin embargo, no corresponde al setlist definitivo de las dos presentaciones en Bogotá. De hecho, en cada fecha, BTS ha modificado algunos temas.

Si bien ARIRANG ocupa gran parte del espectáculo, BTS no se olvidará de canciones que marcaron diferentes partes de su trayectoria como grupo. Dos de sus mayores éxitos internacionales también aparecen durante el encore de la actuación, tales como Butter y Dynamite. Durante la gira también se ha escuchado la canción Run BTS que pertenece al álbum Proof de 2022.