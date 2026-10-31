Shakira anuncia que no se presentará en las pirámides de Guiza este año ¿Por qué?

La cantante colombiana Shakira estaba muy entusiasmada con volver a presentarse en las pirámides de Guiza, en Egipto, el próximo 28 de noviembre. En varias oportunidades la artista se ha referido a la experiencia inolvidable que tuvo hace 19 años cuando cantó allí por primera vez en un concierto, el más multititudinario que allí se había visto.

Hasta ese lugar llegaría una vez más con su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ luego de presentarse en su exitosa residencia de Madrid, que culminó el pasado 12 de octubre. No obstante, la anhelada cita tendrá que esperar.

Este viernes 30 de octubre la barranquillera usó las redes sociales para emitir un comunicado donde informa que por razones de seguridad el show ha sido pospuesto.

“Debido a las circunstancias actuales en la región, y con la seguridad y el bienestar de todos como la máxima prioridad, se ha tomado la difícil decisión de posponer nuestro espectáculo”, señaló

Dejó claro que pese a este cambio ella está lista. “Pero quiero que sepas una cosa: ¡Egipto, ya voy!”.

Shakira llegará a Egipto en abril

Y posteriormente anunció que en abril próximo los egipcios y visitantes podrán apreciar su show.

“Nuestra nueva fecha es oficialmente 2 de abril de 2027, y te prometo, ¡valdrá la pena la espera!”, añadió.

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Desde ya anticipó lo que será su espectáculo en el mítico lugar.

“No puedo esperar para finalmente cantar, bailar y compartir una noche inolvidable contigo bajo el cielo egipcio con las pirámides como fondo y todos vosotros como uno solo”, apuntó.

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Hay que mencionar que este show ya había sufrido cambios en la fecha. Estaba planeado inicialmente para el 7 de abril de 2026, pero en marzo pasado se anunció que fue aplazado hasta el 28 de noviembre por las tensiones en Oriente Medio.

El show hace parte de la gira más grande que ha tenido la artista que además es la más exitosa que un artista latinoamericano haya dado. La barranquillera tiene pendientes aún algunas fechas y medios de República Dominicana han publicado que se presentará el próximo año allí.

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