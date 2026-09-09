Shakira confirma los artistas que acompañan su residencia en Madrid. Hay una colombiana

A partir del 18 de septiembre hasta el 11 de octubre, Shakira se presentará en una serie de conciertos en Madrid, España. Esta residencia estará acompañada por ‘ES LATINA’, una experiencia cultural que tiene como objetivo reunir música, gastronomía, literatura, moda y arte, todo en torno a la rica identidad latinoamericana. Este será uno de los acontecimientos musicales más esperados del 2026.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Shakira en España?

Los 12 shows de la artista barranquillera serán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre en Shakira Residencia Europea Madrid 2026, donde se reunirán alrededor de 57.000 asistentes diarios en Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde. Posterior a estas presentaciones, Shakira llegará a Catar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

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Además, los asistentes a los shows también podrán disfrutar de Macondo Park, el parque temático que se levanta inspirado en el universo de Gabriel García Márquez.

¿Qué artistas acompañarán a Shakira en su residencia en Madrid?

Serán cerca de 15 intérpretes quienes estarán junto a la cantante colombiana en sus conciertos en la capital española. Dentro de la lista que se confirmó este martes 8 de septiembre figuran la colombiana Aria Vega, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Amaia, Yerai Cortés, Gale, Lia Kali, Louta, Maro, Santos Bravos y Ángeles Toledano. Así mismo, varios proyectos emergentes como Izatkm, J Noa, Nico y Yapi también fueron incluidos.

Esta lista de artistas está relacionada con la programación de ‘ES LATINA’, pero eso no quiere decir que todos ellos vayan a estar en el mismo escenario que Shakira durante sus conciertos. De hecho, actuarán en la llamada Sala por Occident, dentro del Macondo Park y alrededor de la residencia. El horario que se ha anunciado para los conciertos es a partir de las 9:00 p. m., de acuerdo con el plan de movilidad que ha publicado el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, las plataformas oficiales de venta indican que las funciones comienzan a las 8:30 p. m. Por eso, es importante que los asistentes revisen la información específica de su entrada y sigan las indicaciones de la organización antes de asistir.

En el lugar, se ofrecerán conversatorios sobre literatura y moda, un club de lectura, talleres gastronómicos, espacios para niños y familias. También se abrirá un Museo de Shakira, que hace un recorrido por su carrera con objetos e imágenes seleccionados por ella misma. Las puertas de Macondo Park se abrirán a las 3:30 p. m. el 18 de septiembre, y el lugar estará en funcionamiento durante 10 horas en los días programados. Así, el público tendrá la oportunidad de explorar varios espacios antes de disfrutar del concierto de Shakira.

Más allá de los conciertos, Shakira quiere que su tiempo en Madrid sea una experiencia que una sus raíces latinoamericanas con el público europeo. Y en este viaje, la participación de Aria Vega como representante colombiana añade un toque especial para los fans de la cantante en el país.