“Shakira, ¿Francia qué?” Los detalles del video, con acento costeño, que la invita a París

Shakira anunció hace algunos días que hará su residencia europea de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Madrid, donde se construye un estadio que llevará su nombre. Allí mismo, también se levanta un área de recreación y esparcimiento que le permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia antes, durante y después de cada uno de los conciertos que está planeado en la ciudad. El sitio se llamará Macondo Park, en honor a Gabriel García Márquez.

La cantante recibirá a seguidores de todo el continente europeo, ya que residirá en la capital española por varias semanas. Esta noticia ha caído muy bien en el público de la artista que compró rápidamente los boletos ara ingresar a los más de 10 conciertos que hará en Madrid.

No obstante, es claro que no hay fechas planeadas para otros países vecinos, es así como la directora de un famoso centro comercial de la capital francesa, decidió invitar a Shakira a París y a que incluya a la ciudad en la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en este territorio.

El material con el que la ejecutiva Anissa Chegwin quiso llamar la atención y lo logró viralizándose en redes, lo grabó en español y en un tono muy divertido donde echa mano de términos muy colombianos y con un acento costeño.

Anissa imitando el acento costeño le dice a la colombiana “¿Y Francia qué’? Este video es para Shakira... ¿Y Francia qué’? Aquí te queremos..." mencionándole que hay un sitio al que puede ir la colombiana, refiriéndose al centro comercial que lidera, el Val D’Europe.

Le piden a Shakira que vaya a Paris así sea para un saludo

Le menciona que si bien es cierto no es un estadio, si es apropiado para por ejemplo, reunirse con algunos de sus admiradores en un meet and greet. “No joda, así sea un saludo”, dice la ejecutiva imitando el acento de la cantante.

De igual manera, el material recurre a varios lugares y símbolos fácilmente identificables por los colombianos y por Shakira para convencerla como un sombrero vueltiao. Al final del video le dice que está dispuesta a ir donde sea para llamar la atención de la estrella colombiana refiriéndose a puntos en la Arenosa como el colegio La Enseñanza y el “bordillo de Shakira”, en Barranquilla donde se tomó fotos tras asistir a la Guacherna del Carnaval de su tierra. El material en redes ha contado con elogios por su carácter divertido y ya es calificado como una estrategia de marketing acertada y original.

De momento, no se tiene conocimiento de que Shakira haya reaccionado al video, sin embargo, suele suceder que cuando la artista advierte algo de este tipo no tarda en contestar.

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