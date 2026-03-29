Termina Tour las mujeres ya no lloran. Así serán el estadio Shakira y Macondo Park en Madrid

Shakira es noticia en Europa por la residencia musical que hará en ese continente y que tendrá como epicentro a Madrid. Allí se construirá un estadio que llevará su nombre y con él un espacio, donde los asistentes podrán vivir una experiencia más allá del concierto, inspirado en Gabriel García Márquez.

La artista compartió en sus redes sociales imágenes de lo que será el estadio, que se construirá con capacidad para 50 mil personas y donde dará 11 fechas. “Dios mío, este estadio se ve increíble”, escribió la intérprete de ‘Ojos así’.

¿Cómo llegar, dónde está ubicado y cómo será el estadio Shakira y el Macondo Park?

El recinto temporal está ubicado en la periferia de Madrid, en el distrito de Villaverde, al sur de la ciudad, a donde se podrá llegar desde el centro en metro o en carro, en un poco más de media hora. Allí la barranquillera cerrará su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

La artista anticipó en diálogo con la RTVE que va a “tirar la casa por la ventana”, adelantando así que se tratará de una experiencia única para sus fans.

Tanto el estadio temporal como la zona, que se llamará el Macondo Park, estará a cargo de Live Nation, la empresa de espectáculos, que delegó a la compañía de arquitectura Big, Bjarke Ingels Group, para tal tarea.

Los medios locales han informado que se trata de un espacio que brindará visibilidad total, acústica de última generación y comodidad para los asistentes al show.

Sobre Macondo Park, inspirado en el único Nobel de Literatura que ha tenido Colombia y amigo de Shakira, Gabriel García Márquez, tendrá una fusión de espacios que rendirán tributo a la latinidad .

¿Cuándo se presentará Shakira en Madrid?

Las fechas en las que se presentará Shakira en Madrid son 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre.

El complejo de experiencia se construye en 15 hectáreas. Agustín Pérez Torres, del estudio de arquitectura encargado indicó, según información publicada por BBC, que el parque abrirá actividades por al menos 12 horas cada día. “El estadio se extiende para que la experiencia no sea únicamente el concierto de Shakira”, y añadió que e tratará de una “experiencia inmersiva”.

En el Macondo Park habrá además de una oferta cultural y de gastronomía tendrá presentaciones de artistas, así como zonas verdes y divertimento para los más pequeños en edad.

“Nunca como ahora me he sentido tan orgulloso de un proyecto de esta envergadura, porque es algo que celebra la vida, la cultura, de todos los latinos”, dijo el italiano Pino Sagliocco, presidente de Live Nation.

“Madrid va a hacer sentir al mundo qué significa ser latino, que es amor y respeto a la cultura y empatía, es gente que siente con el corazón”, añadió.

Más cifras millonarias a favor de Shakira

De momento, Shakira ha vendido medio millón de entradas para su residencia en Madrid, una cifra única para un artista en una sola gira. Esto, luego de romper récords en América Latina.

En México realizó un histórico concierto al reunir en el legendario Zócalo 400 mil espectadores, una multitud nunca antes registrada. En ese mismo país, tiene otro récord, el de haber dado 13 conciertos en el estadio GNP Seguros. Allí vendió cerca de 800 mil entradas, cifra única que ninguna otro intérprete ha logrado en un solo tour.

Antes de llegar a Europa, Shakira puede romper otra marca. Podría ser el 2 de mayo próximo cuando se presente en Copacabana, Río de Janeiro en Todo Mundo Do Rio, donde se esperan más de dos millones y medios de personas. El récord de momento lo tiene Lady Gaga quien logró reunir 21, millones en el 2025 en esta mismo evento.

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