Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll: así puede votar para apoyarla

Shakira fue incluida por primera vez entre los nominados al Rock & Roll Hall of Fame (Salón de la Fama del Rock), uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical. La barranquillera aparece en la lista de candidatos para la edición de 2026, junto a otras figuras internacionales que han marcado distintas generaciones de la música.

Como parte del proceso de selección, la organización abrió una votación pública en línea, lo que permite que seguidores de todo el mundo respalden a sus artistas favoritos antes de que se definan los nombres que finalmente ingresarán al recinto ubicado en Cleveland, Estados Unidos.

Cómo votar por Shakira en el Salón de la Fama del Rock

El público puede participar en la votación a través del portal oficial del Salón de la Fama del Rock & Roll. Allí aparece el listado completo de artistas nominados y los usuarios pueden seleccionar a sus favoritos.

El procedimiento es sencillo:

Ingresar al sitio oficial del Fan Vote del Rock & Roll Hall of Fame Buscar el nombre de Shakira dentro de la lista de nominados. Marcar su nombre entre las opciones disponibles. Confirmar el voto para que quede registrado.

Cada persona puede votar una vez al día, lo que permite que los seguidores respalden a su artista preferido durante todo el periodo de votación.

Los resultados de esta votación pública se contabilizan como una papeleta adicional dentro del proceso general, que también incluye el voto de más de mil especialistas de la industria musical, entre artistas, productores, periodistas e historiadores.

Los artistas contra los que Shakira luchará por un cupo en el Salón de la Fama del Rock

La lista de candidatos para la edición de 2026 incluye 17 artistas y bandas de distintos géneros musicales. Entre ellos también aparecen nombres como Mariah Carey, Phil Collins, Lauryn Hill, Billy Idol, Oasis y Iron Maiden.

Para ser elegibles, los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de la nominación, además de haber tenido un impacto significativo en la evolución de la música popular.

La inclusión de Shakira en esta lista llega después de más de tres décadas de carrera y de una trayectoria que la ha convertido en una de las artistas latinoamericanas con mayor proyección internacional. Con discos como ‘¿Dónde están los ladrones?’ y ‘Laundry Service’, la cantante logró expandir su alcance más allá del mercado latino y consolidarse como una figura global del pop.

De los 17 nominados, solo entre cinco y siete artistas serán finalmente seleccionados para ingresar al Salón de la Fama. Los resultados se anunciarán en los próximos meses, antes de la ceremonia oficial de inducción.

Si resulta elegida, Shakira podría convertirse en la primera artista colombiana en ingresar al Rock & Roll Hall of Fame, un reconocimiento que destaca el impacto cultural y musical de los artistas en la historia de la música contemporánea.

