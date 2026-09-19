Shakira inauguró su residencia en España. Así fue su primer concierto: “Parece un sueño” 

Después de días de espera y emoción, Shakira finalmente se reencontró con su público en España. La cantante barranquillera dio inicio este viernes 18 de septiembre a su tan esperada residencia en Madrid, donde ofrecerá 12 conciertos como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Este regreso tiene un significado muy especial para ella. La también bailarina volvió después de ocho años desde su última actuación en el país, que fue durante la gira ‘El Dorado World Tour’. Esta vez, lo hizo en un escenario diseñado especialmente para esta serie de conciertos en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde.

Así fue el primer concierto de Shakira en España

A través de redes sociales, se conocieron imágenes de la primera presentación de la artista, quien vivió en ese país durante el tiempo que estuvo con Gerard Piqué. En un clip difundido por El Huff Post, se conocieron las emotivas palabras que dio la cantante a sus fanáticos: “No puedo creer que estoy aquí, parece todo un sueño, la verdad. Todos me dicen ‘Shaki con la cara que te fuiste y con la cara que volviste’. Y yo digo ‘sí’, pero ocurrieron muchas cosas en mi vida desde la última vez que los vi, así que tenemos aquí otra vez esta noche, no saben lo feliz que me hace”, dijo.

La artista admitió que en estos años han pasado muchas cosas en su vida y destacó que reencontrarse con el público de Madrid tenía un significado muy especial para ella. “Además, es una prueba de cuánto amor y de cuánto cariño me han dado durante todos estos años, así que esta noche lo voy a dar todo lo mejor de mí para ustedes. No hay nada, definitivamente como cuando una loba se reencuentra con su manada de Madrid”.

La residencia no se centra solo en las canciones de su último álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que salió en 2024. El espectáculo abarca diversas etapas de la carrera de la artista colombiana, desde sus primeros éxitos hasta las colaboraciones más recientes. En la primera noche, se escucharon temas como ‘La fuerte’, ‘Girl Like Me’, ‘Las de la intuición’, ‘Estoy aquí’ e ‘Inevitable’.

La presentación contó con una gran escenografía, coreografías vibrantes, cambios de vestuario y una variedad de recursos visuales que enriquecieron la propuesta de la gira.

Uno de los momentos más memorables fue el llamado ‘Camino de la Loba’, donde Shakira hizo su entrada triunfal rodeada de su singular “manada” antes de dirigirse al escenario principal.

Setlist del primer concierto de Shakira en Madrid

La fuerte “GIRL LIKE ME” Las de la intuición Estoy aquí Wilde Inevitable Te felicito Don’t Bother Can’t Remember to Forget You Acróstico Copa Vacía La bicicleta La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Loca Soltera Ojos así Pies descalzos Antología Te dejo Madrid Suerte Dai dai Waka Waka Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66

Tras su presentación, Alejandro Sanz le dedicó unas palabras a través de sus redes sociales: "Mi niña felicidadespor tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma".