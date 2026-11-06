Shakira, nominada al Songwriters Hall of Fame 2027 junto a Lady Gaga y Jack White

Shakira recibió una nueva distinción en su carrera musical. La artista colombiana figura entre los candidatos al Songwriters Hall of Fame 2027, una organización que reconoce a los compositores responsables de algunas de las obras más influyentes de la industria musical.

La barranquillera comparte esta nominación con reconocidos nombres de la escena internacional, entre ellos Lady Gaga, P!NK, Sia y Jack White. La selección también incluye a Boy George, Ne-Yo y Vince Gill, entre otros creadores que aspiran a formar parte de esta institución.

La candidatura de Shakira corresponde a la categoría de ‘Performing Songwriters‘, que reúne a compositores que también interpretan sus propias canciones. De esta manera, el reconocimiento pone el foco en una faceta fundamental de su trayectoria: su capacidad para crear los temas que posteriormente han llegado a millones de personas en diferentes países.

Las canciones de Shakira que respaldan su nominación

Dentro de la selección publicada por el Songwriters Hall of Fame aparecen cinco canciones asociadas al repertorio de la colombiana: ‘Hips Don’t Lie’, ‘Dai Dai’, ‘Whenever, Wherever’, ‘La Tortura’ e ‘Inevitable’.

Estos temas representan distintas etapas de su carrera y dan cuenta de su participación en la composición de canciones que han trascendido las fronteras del mercado latinoamericano. Desde sus primeras producciones hasta sus colaboraciones internacionales, Shakira ha construido un catálogo que combina sonidos y referencias musicales de distintas culturas.

La nominación también la sitúa en una lista de artistas que han desarrollado una carrera como intérpretes y compositores. En el caso de la cantante colombiana, esta faceta ha sido una constante desde sus primeros trabajos discográficos.

¿Cuándo se conocerán los elegidos del Songwriters Hall of Fame 2027?

De acuerdo con la organización, los miembros habilitados para participar en la elección podrán votar por sus candidatos favoritos hasta el 14 de diciembre de 2026, a la medianoche, hora del Este de Estados Unidos. Cada integrante podrá seleccionar hasta tres nombres por categoría.

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Los compositores que finalmente resulten elegidos serán anunciados a comienzos de 2027 y recibirán el reconocimiento durante la ceremonia de inducción y entrega de premios, que tendrá lugar en Nueva York.

Por ahora, Shakira hace parte del grupo de aspirantes y deberá esperar el resultado de la votación para conocer si se convierte en una de las nuevas integrantes del Songwriters Hall of Fame.

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