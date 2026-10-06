Shakira revela quiénes serán sus invitados en su último concierto. Incluyó dos colombianos

El pasado 18 de septiembre Shakira comenzó a hacer historia. Se convirtió en la primera latina en lograr 12 fechas de una misma gira en Europa con su residencia en medio del tour ‘Las mujeres ya no lloran’. Para la docena de recitales, en la capital española, se construyó un estadio que lleva su nombre y junto a él, un centro de experiencias al que se denominó Macondo Park, que se constituye en un homenaje al único premio Nobel de literatura que ha tenido Colombia, Gabriel García Márquez, quien además fue amigo de la artista.

El lugar, que ha albergado varias presentaciones de nuevos artistas antes de los conciertos oficiales de la barranquillera, también incluye una muestra gastronómica y un recorrido que con elementos y aspectos de la cultura colombiana. De hecho, allí tuvo su protagonismo, el fin de semana pasado, una muestra del Carnaval de Barranquilla.

Debido al éxito de la residencia en Madrid, este fin de semana se anunció que la artista abría una nueva fecha para presentarse. Será el próximo 12 de octubre cuando oficialmente la cantautora cierre su residencia con su show número 13, el mismo número que ofreció en el estadio GNP Seguros de México, donde también impuso un récord.

Este martes 6 de octubre se realizó una rueda de prensa donde quedaron al descubierto aspectos de los que será el último recital de ‘La loba’, que ha tenido dentro de sus invitados especiales a Dua Lipa, Manuel Turizo y Alejandro Sanz. Se anunció que el show será también una celebración del Día de la Hispanidad y por ello, este contará con la participación de los colombianos Maluma, y Beéle y el cantante español Dani Martín.

"Madrid, gracias por estas noches inolvidables! Nos vemos el 12 de octubre para una última noche juntos, para celebrar a lo grande!", escribió la cantautora en sus redes al confirmar los nombres de sus invitados.

¿Por qué Shakira invitó a Maluma, a Beéle y a Dani Martín a su cierre?

Maluma y Shakira han tenido varias exitosas colaboraciones, por lo que la invitación del antioqueño a la residencia no resulta sorpresiva, pero sí muy esperada. Los dos artistas han lanzado ‘Chantaje’, ‘Trap’, ‘Clandestino’ y recientemente ‘Agua’, que salió apenas empezó la residencia de la colombiana. De ahí que se espera que en la noche del lunes 12 la interpreten en el concierto de Macondo Park.

Con el barranquillero Beéle, la intérprete de ‘Antología’ no solo hizo en colaboración ‘Algo tú’, sino que juntos realizaron una versión especial de ‘Hips Don’t Lie’ para el vigésimo aniversario de la plataforma Spotify.

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El español Dani Martín, que se une a las presentaciones del lunes 12, es actualmente uno de los artistas más reconocidos dentro del pop ibérico y de alguna manera su presencia en el show de Shakira representa esa unión que la artista ha querido destacar entre lo ibérico y lo latino.

Hay que recordar que la pasada presentación de Shakira, del 3 de octubre, emitida por las plataformas de Amazon Music, y en la que participó Dua Lipa, se convirtió en la más vista vía streaming de una artista, al alcanzar más de 1 1 millones de personas en el mundo. El segundo lugar lo tiene Bad Bunny con algo más de 10 millones.

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Al terminar la residencia la artista habrá logrado reunir a casi 700 mil asistentes en sus trece shows.

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