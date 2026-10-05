Shakira rompe récord: es la artista más vista en un livestream y anuncia nuevo concierto

Shakira usó sus redes sociales el domingo 4 de octubre para anunciar que el lunes 5 sorprendería con una noticia que seguramente le iba a encantar a todos sus seguidores. Posteriormente, confirmó que añadía una nueva fecha a su residencia en Madrid, completando así 13 conciertos en la ciudad europea.

La colombiana dará ese último recital, con el que cierra su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, el próximo lunes 12 de octubre de 2026, Día de la Hispanidad. Los organizadores han anticipado que en esa fecha la artista hará su propia celebración; una fiesta que culminará al proyecto cultural más importante de la historia de Madrid. Será una gran despedida con amigos, llena de sorpresas. Hay que mencionar que el tour de la colombiana es el más exitoso que ha realizado un artista latino en el mundo.

El martes 6 de septiembre habrá una rueda de prensa en el Hotel Nomade Temple de Gran Vía 11, con Pino Sagliocco, Presidente de Live Nation, y allí se revelarán los detalles de este último show, que contará con varios invitados.

Las entradas para el nuevo concierto de Shakira, que se llevará a cabo también en Macondo Par, estarán disponibles en preventa a partir del martes 6 de octubre a las 3:00 p.m. para los clientes de Santander Music. La venta general se activará desde la web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés el miércoles 7 a las 10:00 a.m. (hora española).

Shakira impone nuevo récord

De otro lado, según información de la oficina de prensa de la artista, ella estableció un nuevo récord en Amazon Music al convertirse en la artista femenina con la presentación en vivo más vista en la plataforma. La presentación de Shakira, transmitida en vivo desde Madrid el sábado 3 de octubre, desde la 1:45 p.m. hora colombiana, se convirtió en el livestream de una artista femenina más visto hasta la fecha en Amazon Music, superando todos los récords anteriores y marcando un momento histórico tanto para la plataforma como para la música latina.

El concierto fue transmitido a través de Amazon Music, Prime Video y Twitch y contó con Dua Lipa como invitada especial, y ambas superestrellas unieron sus voces para cantar “Antología”.

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