Shakira transmitirá el último concierto de su residencia en Madrid: cómo verlo en Colombia

Shakira tendrá una presentación especial en Madrid (España), el sábado 3 de octubre, que será transmitida en vivo para espectadores de distintos países. El concierto corresponde a una de las fechas de su residencia europea y forma parte del tramo final de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘.

La transmisión representa la primera ocasión en que un concierto completo de la barranquillera será emitido globalmente en directo.

¿A qué hora se podrá ver el concierto de Shakira en Colombia?

La transmisión de Amazon Music Presenta Shakira En Vivo Desde Madrid comenzará en Colombia a la 1:45 p. m. del sábado 3 de octubre. El concierto tendrá lugar a las 8:45 p. m. en Madrid, durante la residencia europea de la cantante, y corresponderá a la última presentación de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en esa ciudad.

El espectáculo podrá verse de manera gratuita a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación de Amazon Music en dispositivos Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch. No será necesario contar con una suscripción para acceder a la transmisión.

La emisión también estará disponible para espectadores de distintos territorios, con horarios adaptados a cada región, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Reino Unido e India.

La fecha en Madrid también llega después de una extensa etapa de conciertos de la cantante colombiana. La gira comenzó en 2025 y se extendió durante 2026 con presentaciones en distintos países de América y Europa.

De acuerdo con cifras entregadas por Amazon Music, ‘Dai Dai’ ocupa el primer lugar entre las canciones más escuchadas globalmente en la plataforma durante 2026, mientras que Shakira aparece como la artista latina con mayor cantidad de reproducciones a nivel mundial en ese mismo periodo. Estas cifras corresponden específicamente a la plataforma y al periodo señalado por la compañía.

Publicidad

Formación en inteligencia artificial para mujeres: parte de la iniciativa de Shakira

El concierto no es la única iniciativa anunciada alrededor de esta colaboración. Amazon Music también presentó un programa de formación tecnológica vinculado con la Fundación Pies Descalzos, organización creada por Shakira, Amazon Web Services (AWS) y Laboratoria.

El proyecto, denominado AWS Entrena Latinas, ofrecerá capacitación gratuita y en español en áreas relacionadas con computación en la nube e inteligencia artificial. La meta anunciada es llegar a un millón de mujeres de Latinoamérica para 2028.

Publicidad

El programa comenzará en Colombia y contempla la participación de estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos. Las participantes podrán acceder a cursos introductorios y certificaciones de AWS relacionadas con inteligencia artificial.

La iniciativa parte de una brecha que Amazon señala en el sector tecnológico: según los datos citados en el comunicado, las mujeres representan actualmente el 26 % de los trabajadores de la industria tecnológica. El objetivo planteado por el programa es contribuir a incrementar esa participación femenina.

Publicidad

Como parte de la misma colaboración, Amazon Music anunció además una tienda denominada ‘Las Mujeres Facturan‘, que reúne productos de negocios liderados por mujeres, con énfasis en emprendimientos latinos, además de productos relacionados con artistas y música.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí