Shakira y Maluma lanzan ‘Agua’: letra, curiosidades y detalles de su nueva canción

Shakira y Maluma volvieron a unir sus voces en ‘Agua’, una colaboración que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La canción, estrenada este 17 de septiembre, marca un nuevo encuentro entre dos de los artistas colombianos con mayor presencia internacional y llega como parte de ‘Loco X Volver‘, el proyecto musical más reciente del ‘Pretty Boy’.

El tema mezcla el merengue y los sonidos tropicales, un registro que se diferencia de algunas de las colaboraciones anteriores de esta dupla.

Detalles de la nueva colaboración de Shakira y Maluma

Uno de los elementos centrales de ‘Agua’ es precisamente el contraste entre el agua y el fuego. A lo largo de la canción, el agua aparece como una forma de calmar la sed, mientras que la presencia del otro provoca una sensación completamente contraria: aumenta la tensión y el deseo.

La letra habla de la atracción entre los protagonistas y del deseo que surge durante el encuentro. Frases como “cuando me miras se hace agua la boca” y “nuestra química no sabe mentir” muestran el tono de coqueteo que tiene la canción.

El lanzamiento también cuenta con un videoclip dirigido por Hannah Lux Davis, reconocida por su trabajo con figuras del pop internacional. En el video, el agua es uno de los elementos principales, mientras que los reflejos, las superficies líquidas, el movimiento y el baile acompañan las escenas de los dos artistas.

‘Agua’ también recupera una historia de colaboraciones que comenzó hace varios años. Shakira y Maluma trabajaron juntos por primera vez en ‘Chantaje’, canción lanzada en 2016 que se convirtió en uno de los éxitos más reconocidos de ambos artistas. Posteriormente volvieron a encontrarse en ‘Trap’ y ‘Clandestino’, además de participar junto a Carlos Vives en el remix de ‘La bicicleta’.

Letra de ‘Agua’, nueva canción de Shakira y Maluma

El tema comienza con una serie de versos en los que se describe la tensión entre dos personas que se sienten atraídas y saben que están a punto de dar un paso más en su relación. Después aparece el estribillo, construido alrededor de la frase “Agua pa’l fuego”, que resume la principal metáfora del tema.

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Maluma toma posteriormente el protagonismo con un verso en el que describe a la mujer que acaba de conocer y expresa su interés por descubrir más sobre ella. La canción vuelve después al coro y cierra repitiendo la idea del agua como respuesta simbólica a la sed y al fuego que genera la atracción.

Tus manos bajando lento una y otra vez

Sin hablar, tus ojos ya me lo dejaron ver

Son señales y hoy seguro que vas a caer

Hoy vas a caer, a caer, a caer

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Me diste de tu boca y ahora quiero más

Te me metiste adentro, ya no hay vuelta atrás

Pa’ aguantar fantasías no estamos más

Ojalá que todo se haga realidad

Porque cuando me miras se hace agua la boca

Calma’ mi sed desde que estás aquí

Ay, de ti todo es necesario, todo me provoca

Deja los miedos y empieza a sentir

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Nos podemos quedar con el "¿Qué hubiera sido?"

Pero mañana vamos a estar arrepentidos

Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan

Nuestra química no sabe mentir

(‘Ta seca) Agua pa’l fuego, agua, bebé

Agua, agua yo quiero, agua, que tengo sed

Agua pa’l fuego, agua, bebé

Agua, agua yo quiero, agua, que tengo sed

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(‘Ta seca) Maluma, baby, mami

Dice Baby, desde que yo te vi

Positivo para ti, una belleza exótica

No pareces de por aquí

Quiero saberlo todo, flow FBI

Tranquila, prometo no ser un huelebi’

Ah

Me diste de tu boca y ahora quiero más

Te me metiste adentro, ya no hay vuelta atrás

Pa’ aguantar fantasías no estamos más

Ojalá que todo se haga realidad

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Porque cuando me miras se hace agua la boca

Calma’ mi sed desde que estás aquí

Ay, de ti todo es necesario, todo me provoca

Deja los miedos y empieza a sentir

Nos podemos quedar con el "¿Qué hubiera sido?"

Pero mañana vamos a estar arrepentidos

Mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan

Nuestra química no sabe mentir

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(‘Ta seca)

Ah-eh-eh

Agua, agua pa’l fuego, agua, bebé

Agua, agua yo quiero, agua, que tengo sed

Agua, agua pa’l fuego, agua, bebé

Agua, agua yo quiero, agua, que tengo sed

‘Ta seca

‘Ta seca

Agua pa’l fuego, agua, bebé

Agua, agua yo quiero, agua, que tengo sed

Agua pa’l fuego, agua, bebé

Agua, agua yo quiero, agua, que tengo sed

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