Shakira y Maluma sorprendieron en Madrid y cantaron por primera vez ‘Agua’ en vivo

La cantante colombiana Shakira continúa con su residencia en Madrid, España, como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Durante las presentaciones, la artista ha compartido escenario con diferentes figuras de la música y ha incorporado invitados especiales a su repertorio.

El domingo, 11 de octubre, uno de esos encuentros tuvo como protagonista a Maluma, quien se sumó al espectáculo que la barranquillera ofreció en el Macondo Park.

Shakira y Maluma interpretaron ‘Chantaje’ y ‘Agua’ en Madrid

La aparición del ‘Pretty Boy’ estuvo marcada por dos colaboraciones con la barranquillera. Los artistas interpretaron ‘Chantaje’, canción que publicaron en 2016 y que se convirtió en uno de los temas más reconocidos de sus respectivas carreras. El sencillo alcanzó el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard y su video musical acumula miles de millones de reproducciones en YouTube.

Después llegó el turno de ‘Agua’, su colaboración más reciente, lanzada el 17 de septiembre de 2026. La canción, que incorpora ritmos de merengue, fue presentada en vivo por primera vez.

La participación de Maluma se conoció días antes del concierto. Shakira había anticipado su presencia en Madrid con una publicación en Instagram en la que preguntó a sus seguidores si debía revelar la fecha en la que cantarían juntos. El cantante respondió que se trataba de un secreto, sin dar más pistas sobre el día de su aparición.

Maluma también estará en el cierre de la residencia

La presentación del domingo no será la última participación del reguetonero paisa en la residencia europea de su compatriota, amiga y colega. El cantante también fue anunciado entre los invitados del espectáculo programado para este lunes 12 de octubre, fecha en la que la artista concluirá su paso por Madrid.

La última jornada fue planteada como una celebración de la música latina y contará, además, con la participación del colombiano Beéle y del español Dani Martín, según la información divulgada por la organización del evento.

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La residencia de Shakira en Madrid comenzó el 18 de septiembre y reunió una serie de conciertos que forman parte de su gira mundial. La capital española fue la única parada europea de esta etapa, con presentaciones en las que la cantante combinó éxitos de distintas épocas con canciones de su álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, publicado en 2024.

Con la participación de Maluma, la artista sumó otro encuentro musical a una residencia que ha contado con invitados de distintos géneros y generaciones. La última presentación, prevista para el lunes 12 de octubre, marcará el final de esta etapa de la gira en España.

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