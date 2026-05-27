Shakira ya está en México para el Mundial 2026. Este fue su contundente mensaje de llegada

La ‘barranquillera más mexicana’, así denominan algunos los portales de entretenimiento y de deportes aztecas a la artista colombiana que llegó este sábado a Ciudad de México para avanzar con los preparativos de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en el estadio Azteca de la ciudad.

La barranquillera de 49 años usó las historias temporales de su Instagram para dar a conocer que estaba en el país.

¿Qué dijo Shakira al llegar a México?

Fueron dos imágenes las que compartió. En la primera se ve a la intérprete de ‘Waka Waka’ sonriente en el aeropuerto de la ciudad, mientras sostiene el balón oficial de la Copa Mundial. Allí aparece vestida muy informal con pantalón estampado de camuflaje militar.

En una segunda publicación, Shakira, quien es católica practicante apareció junto a una representación de la Virgen de Guadalupe, imagen arraigada en la cultura mexicana de la que la cantante también es devota.. “Llegué a mi casa”, fue la frase que escribió en este post que de inmediato se convirtió en titular de medios tradicionales y página digitales.

Las dos imágenes que Shakira publicó a su llegada a México este sábado 6 de junio Fotografía por: Instagram

Será el próximo 11 de junio cuando la cantante colombiana encabece la nómina de artistas que estarán abriendo oficialmente las justas del Mundial que incluye como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Es la tercera ocasión que el evento de apertura de la mencionada Copa se realiza en el estadio Azteca, uno de los más grandes de la región.

Shakira será también la encargada. Junto a Madonna y BTS, de cantar en el medio Tiempo del partido final de la Copa Mundo en Nueva Jersey, en julio.

Antes de llegar a México, Shakira habría estado en Italia, según imágenes surgidas este fin de semana. La cantante colombiana habría compartido la previa de la boda religiosa de Dua Lipa, quien celebra en Palermo su matrimonio.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí