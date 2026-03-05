Siloé: los “artesanos” del pop-rock de Valladolid que sueñan con un Movistar Arena en Bogotá

Xavi Road, Fito Robles y Jaco Betanzos de integran la banda española Siloé. Fotografía por: Cortesía prensa DMusicMargeting

En una industria en la que todo empieza a parecerse más a un producto de laboratorio, encontrarse con Siloé ayuda un poco a recuperar la fe en el oficio. Provenientes de Valladolid, España, Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, sus integrantes, comparten una filosofía difícil de ver en la era de la Inteligencia Artificial: se ven a sí mismos como artesanos que ensamblan piezas de pop-rock con la precisión de quien lija una superficie hasta que brilla.

Son guapos, jóvenes, talentosos… bien podrían casarse con una fórmula que les dicte una gran firma y dejar que los algoritmos hagan lo suyo. Pero ellos buscan algo más. En sus shows en vivo queda claro que no son conformistas.

“Creo que el compromiso falta en todos los aspectos de cualquier profesión. Cuando uno se acomoda o piensa que ya tiene el partido ganado, afloja la intensidad. Nosotros no concebimos eso. No solo vivimos con intensidad los conciertos, sino con ansias de aprendizaje. El otro día vimos vídeos del batería de The Hives donde le ponían oxígeno al terminar. Eso es muy potente. Quiere decir que en su cabeza está darlo todo, estén en Bogotá o donde sea. Es como en una relación: el amor que tienes se ve en cómo recuerdas cada aniversario o cada regalo. Es el amor que le tienes al fan. ¿Por qué voy a aflojar aquí?”, dicen.

A pesar de llevar más de 10 años en la escena, todavía les cuesta creer que han logrado causar tanto impacto en alguien. Cuando llegaron a Colombia, al salir de migración en El Dorado, un chico llamado Cristian los esperaba. Ellos lo confundieron con un asistente de su equipo pensando en que lo contrataron para llevarlos al hotel.

“Yo pensé que era el conductor de la furgoneta y le pregunté: ‘¿Dónde tienes el coche aparcado?’. Y él me dijo: ‘No, no... he venido a verles a ustedes para hacerme una foto’. Llevaba hora y media esperando. Con esa pasión y ese cariño, ¿cómo no vas a darlo todo en un concierto? Tocas con la vida de la gente”, cuentan.

El pasado 21 de febrero, Siloé llevó esa disciplina al escenario bogotano. Fue un show explosivo que atrajo desde la delegación de la Embajada de España hasta decenas de españoles que buscaban un pedazo de su tierra en la capital colombiana. El cierre, con una proyección dedicada a su Valladolid natal, un recordatorio de que llevan su taller a todos lados. Quieren volver pronto, esperando conseguir ahora una presentación en el Movistar Arena.

Con la bendición de Coldplay y Franz Ferdinand

Un día, en septiembre de 2022, Chris Martin, vocalista de Coldplay, decidió que el mundo debía escucharlos y subió una historia a Instagram. Estaba compartiendo música de artistas de la talla de Erykah Badu o Stromae, y en su lista apareció “Todos los besos” de Siloé.

“Imagínate. Nosotros tres nos conocimos porque nos gustaba Coldplay. Era nuestra referencia cuando arrancamos por 2014. Que un día una banda así ponga una story diciendo ‘escucha a este grupo, es la leche’, te da un chute de fe para decir: ‘vamos a seguir en este camino porque se está haciendo realidad’. Todavía me lo cuentas y digo: ‘hostias, qué movida’”, comentan entre sonrisas.

Sin duda, ese gesto llevó a que más personas los escucharan, entre ellos Alex Kapranos, vocalista y líder de Franz Ferdinand. Los escoceses los llevaron a telonear su gira este año. Cualquiera pensaría que después de semejantes bendiciones, una banda podría empezar a sentir que ya había tocado la cima. Pero para ellos, fue lo contrario. Ver a Kapranos sudar su camiseta después de dos décadas de éxitos fue una lección de humildad que les confirmó que la música, más que un negocio, es una necesidad vital.

Siloé ha logrado destilar un sonido que camina entre la épica del rock de estadios y la sensibilidad del pop alternativo. Con canciones como “La verdad” o “Si me necesitas, llámame”, han construido una discografía que evita los ganchos fáciles para apostar por estructuras sólidas y estribillos que no se sienten como algo prefabricado. Es esa mezcla de energía eléctrica y pulcritud técnica la que los ha sacado de las salas de Castilla para llevarlos a los escenarios de Latinoamérica.

Le recomendamos: Una guía sobre el Brasil que dibuja “El Agente Secreto” de Kleber Mendonça

Pero a pesar de su éxito, el camino no es una alfombra roja. Inclusive en España, su casa. Como les pasa a bandas como la de las jóvenes Villarreal de The Warning en México, los profetas locales suelen ser los más castigados. La crítica a veces se ensaña con quien sube peldaños pronto, a pesar del talento. Pero la respuesta de Siloé es una máxima que debería fijarse en la entrada de cualquier estudio de grabación: indiferencia.

“Respecto a la crítica, un amigo nuestro dice: ‘Ante el éxito y ante la crítica o el fracaso, indiferencia’. Hay que practicar la indiferencia para estar enfocado en tu camino. A veces la palabra evoca desidia, pero no es eso. Es estar donde está tu energía. Como decía un buen batería con el que tocamos: ‘Tienes que estar donde está tu energía’. Cuando llegamos a Bogotá, nuestra energía se centró acá, por ejemplo. Estamos en el sitio correcto y viviendo el presente. Las críticas a todos nos afectan porque somos humanos, pero hay que practicar esa distancia”, rematan.

Ahora mismo, la banda sigue con hambre y curiosidad. Desarman los discos que aman para entender sus engranajes, como un artesano que no se cansa de pulir sus obras. En su banda sonora actual, está el rock joven de Sam Fender, la creatividad de Ca7riel y Paco Amoroso y la arquitectura de Turnstile, quienes con su último Grammy demostraron que el hardcore puede ser espacial y melódico. También regresan a los clásicos, estudiando la pulcritud de Tears for Fears y los primeros pasos de The Police.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí