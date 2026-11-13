Silvana Estrada: edad, éxitos, su duelo por Jorge Tirado y más de ganadora del Latin Grammy

Tras los premios Latin Grammys celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, una de las artistas que más cautivó a los espectadores fue Silvana Estrada, quien en esta edición de los galardones obtuvo la mayor cantidad de nominaciones durante toda su carrera al conseguir 6 aspiraciones en las categorías de: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Canción Raíces.

La mexicana se llevó el galardón a Mejor Canción Cantautor con el tema ‘Dime‘, que hace parte de su más reciente álbum ‘Vendrán Suaves Lluvias’, que también estuvo nominado.



Nacida el 15 de abril de 1997 en el municipio de Coatepec, Veracruz, México, Estrada empezó su camino en la música desde pequeña al crecer en un ambiente artístico, pues sus padres se dedican a la música y a la laudería. Formalizó sus estudios en la interpretación al cursar la carrera de jazz de la Universidad Veracruzana, para luego mudarse a Nueva York, donde colaboró en la grabación de un disco con el intérprete de jazz Charlie Hunter. Luego volvió a su natal México, donde se estableció en la capital.



La mexicana de 29 años pudo consagrarse como un referente en la música tras ganar el Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo en el 2022 con su álbum debut ‘Marchita’.

Sin embargo, a pesar del éxito de este álbum y la gira que se le venía, la carrera de Silvana tuvo que tomar una pausa por una lesión en su médula espinal y la devastadora noticia del asesinato de su mejor amigo, el fotógrafo y mánager Jorge Tirado, en su casa junto a su hermano Andrés Tirado. Un hecho que ocupó los titulares ya que antes de ser ultimadas, las víctimas fueron torturadas.

‘Vendrán suaves lluvias’ el álbum después del duelo de Silvana Estrada



Tras la muerte de sus seres queridos, Silvana atravesó un bloqueo creativo donde, explicó ella a la revista Rolling Stone, “llevaba un año y medio intentándolo, y nada me gustaba”. Este periodo llegó a su fin tras participar en un homenaje a Lhasa de Sela en el 2024, donde tuvo la oportunidad de grabar con los músicos de la difunta artista. En este espacio pudo hacer la mitad de las canciones que luego se convertirían en su más reciente álbum “Vendrán Suaves Lluvias”.





Este álbum, que logró 6 nominaciones a los Latin Grammy 2026, está lleno de líricas que surgen a partir de las emociones provenientes del duelo y de la sanación. Dentro de las canciones que lo componen se encuentra “Dime”, que fue la ganadora del galardón a Mejor Canción Cantautor; en esta encontramos líricas como “¿Cómo puede ser tu amor a medias? Píldora y enfermedad también. ¿Cómo puede ser tan largo el duelo? De lo que nunca pudimos ser”.



La mexicana se ha convertido en una de las voces más influyentes y relevantes en la música, no solo por su trabajo en solitario, sino también por las múltiples colaboraciones que ha hecho con artistas como Daniel, Me estás matando, Gepe, Mon Laferte y Natalia Lafourcade.



Ahora la consagrada compositora está en medio de su gira con su nuevo álbum y próximamente estará en los escenarios bogotanos, presentándose el 20, 22 y 24 de noviembre en el Vive Claro Distrito Cultural; la tercera fecha es un hito en su paso por los escenarios colombianos al lograr hacer sold out en poco tiempo en este escenario.

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