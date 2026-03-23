Skrillex y Young Miko estrenaron su primera colaboración musical en el Estéreo Picnic 2026

El cierre del Festival Estéreo Picnic 2026 tuvo en Skrillex a uno de sus principales protagonistas. El artista regresó a Colombia como uno de los actos más esperados de la última jornada, convocando a una multitud frente al escenario Un Mundo Distinto en la noche del 22 de marzo, en el Parque Simón Bolívar.

En el mismo cartel del festival también figuró Young Miko, quien se presentó en la jornada anterior. Sin embargo, su presencia en el evento terminó conectándose con el show de Skrillex, quien la invitó a su set para presentar por primera vez en vivo una colaboración inédita entre ambos, un momento que no estaba anunciado previamente y que terminó marcando el cierre del festival.

La nueva canción de Young Miko y Skrillex

La presentación de Skrillex, que inició hacia la medianoche y se extendió por cerca de una hora y media, estuvo estructurada en bloques que fueron llevando al público de lo más reciente a lo más reconocido de su catálogo. En la primera parte apostó por sonidos más actuales, alineados con la etapa creativa que ha desarrollado en sus últimos lanzamientos, mientras que en el segundo segmento incorporó clásicos como ‘Bangarang’.

El punto de quiebre llegó en el cierre, con la aparición de Young Miko como invitada especial. Juntos interpretaron un par de canciones antes de presentar ‘Duro’, tema con el que sellaron su primera colaboración oficial. La canción será publicada el próximo 27 de marzo en plataformas digitales, pero tuvo en Bogotá su primer contacto con el público.

Aunque hasta ahora no se conocen todos los créditos oficiales de producción, el tema se inscribe dentro de una tendencia reciente en la música electrónica global: la integración de voces del urbano latino en estructuras propias del EDM y el bass music. En ese sentido, ‘Duro’ funciona como un punto de cruce entre el lenguaje sonoro de Skrillex —marcado por drops, cambios de ritmo y diseño de sonido agresivo— y la propuesta de Young Miko, más cercana al trap y al reguetón alternativo.

Este tipo de colaboraciones no son ajenas al momento actual de ambos artistas. Skrillex, que en sus trabajos más recientes ha explorado sonidos más abiertos y colaborativos, ha venido acercándose a escenas fuera del circuito tradicional electrónico. Por su parte, Young Miko se ha consolidado como una de las voces emergentes del urbano latino, con una proyección internacional que la ha llevado a participar en festivales y circuitos globales.

El estreno en vivo de ‘Duro’ no solo representó la primera vez que se interpretó la canción, sino también el primer encuentro escénico entre ambos artistas alrededor de este proyecto. Ese detalle convirtió al público colombiano en el primero en escuchar una colaboración que, días después, entrará en circulación global.

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