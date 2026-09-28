Slipknot y Marilyn Manson anuncian gira conjunta por Suramérica: Bogotá ya tiene fecha

Slipknot confirmó una nueva gira internacional para 2027 que tendrá un tramo por Suramérica junto a Marilyn Manson. El recorrido contempla cinco ciudades de la región y reunirá a ambos artistas en una serie de presentaciones que también contará con Hatebreed, banda estadounidense de heavy metal y punk rock integrada por Jamey Jasta, Dave Russo, Larry Dwyer y Chris Beattie.

El recorrido sudamericano hace parte de la (sic)est Stadium Tour, la gira mundial que el grupo de Iowa anunció este 28 de septiembre y que también pasará por Europa y Norteamérica. Entre las cinco ciudades seleccionadas está Bogotá, que será la última parada del grupo en esta parte del continente.

¿Dónde y cuándo son los conciertos de Slipknot y Marilyn Manson por Suramérica?

En Bogotá se presentarán el 16 de septiembre de 2027 en Vive Claro. La capital colombiana será la ciudad que cierre el recorrido de cinco conciertos programados por Suramérica. La jornada también tendrá a la agrupación bogotana No Dependiente.

El recorrido comenzará en São Paulo, Brasil, el 4 de septiembre de 2027. Allí, Manson y la banda norteamericana harán parte de la programación de The Town, uno de los principales festivales musicales de Brasil, por lo que esta presentación tendrá lugar en el marco del evento y no será un concierto independiente.

La segunda parada será el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán de Buenos Aires, Argentina. Después, la gira llegará a Santiago de Chile el 12 de septiembre. La presentación está programada en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, donde también participará la agrupación chilena Mawiza.

El 14 de septiembre, dos días después de su presentación en Chile, el recorrido continuará en Lima, Perú. Slipknot y Marilyn Manson estarán en el Estadio Nacional, en la que será la penúltima parada de su recorrido por el continente.

¿Cuánto cuestan las entradas en Bogotá?

Para el concierto en Vive Claro, las entradas tienen diferentes precios según la localidad y la etapa de venta. La entrada más económica parte de $276.000, incluido el servicio, mientras que el precio más alto de las localidades generales llega a $721.000.

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En Front Field, la primera etapa tiene un valor de $499.000, más $101.000 de servicio, para un total de $600.000. En la segunda etapa el precio sube a $661.000, incluidos $112.000 de servicio. Los sectores 99, 101, 103 y 105, así como 100, 102, 104 y 106, tienen un precio único de $721.000, incluidos los $122.000 de servicio.

Para Back Field, la primera etapa cuesta $276.000 con servicio incluido y la segunda queda en $336.000. Los sectores 107, 109, 111, 113 y 115, además de 108, 110, 112, 114 y 116, tienen un precio total de $540.000. También hay localidades destinadas a menores de edad. Los sectores 125, 127, 129 y 131, y los sectores 126, 128, 130 y 132, tienen un precio total de $420.000. Mientras que los sectores 117, 119, 121 y 123, y 118, 120, 122 y 124, cuestan $360.000.

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La preventa para ver por primera vez juntos en Bogotá a Marilyn Manson y Slipknot comenzará el 29 de septiembre a las 10:00 a. m., mientras que la venta general está programada para el 2 de octubre a las 10:00 a. m.

Además, fueron anunciados cuatro paquetes VIP. El Duality Early Entry Package cuesta $1.604.600; el Purity Reserved Package, $1.725.600; el Vermillion Lounge Experience (Front Field), $2.712.600; y el Vermillion Lounge Experience (Gradería), $2.833.600.

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