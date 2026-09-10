Tan Biónica vuelve a Bogotá para abrir el festival Cordillera en una noche mágica

Tan Biónica en Bogotá Foto: Camilo Clavijo (@metaforic0) - Páramo

Pasaron trece años desde que la banda de pop rock argentino estuvo por última vez en Bogotá. En esa oportunidad estuvieron un par de cuadras más atrás, en el Parque Lourdes, durante un evento “La Maratón del Gallo”. Una docena de agostos después, la banda regresa en su segunda gira tras su separación prematura en 2016 y su regreso en 2023.

Chano Moreno Charpentier, Bambi Moreno Charpenter, Sebastián ‘Seby’ Seoane y Diego Lichtenstein iniciaron su show como un relojito a las 9:30 p.m. en punto, con un video que hacía referencia al retorno de Jesús tras sus tres días en la tumba y a la portada de su último álbum “El regreso”. El mismo que salió dos años después de su retorno con temas que cautivaron a nuevas audiencias y estuvieron presentes en su show como «Mil días» en la voz de Bambi, «Tus Cosas», «El problema del amor» o «Santa María», con el que abrieron el concierto. En el videoclip, un Chano en túnica blanca recorría bosques, llanuras, valles, montañas, ciudades y mares hasta encontrarse con la majestuosidad de los edificios del centro de Bogotá.

Tan Biónica a través de los ojos de un fan

Las primeras palabras de Chano en el show fueron sobre su retorno a las tierras cafeteras, pues señaló que “fueron muchos años, pasaron muchas cosas y siempre nos quedaron esas ganas de volver. La gira anterior íbamos a venir y hubo un problema de último momento, por lo que no pudimos confirmar el show. Es un honor para nosotros haber sido convocados al Festival Cordillera, que es conocido en toda Latinoamérica. Que te inviten acá es porque están haciendo una que otra cosa bien y lo tomaremos de esa manera”.

Mientras empezaba su presentación, sus fanáticos se agrupaban en el teatro y gritaban “te amo Chano” o “aguante Bambi”. Entre ellos había un puñado de millennials que conocieron en su adolescencia a la banda en su primera etapa y en algunos casos, viajaron al Cono Sur para escucharlos en vivo tras su regreso en 2023. Julián es uno de ellos. Un barranquillero que se pegó el viaje hasta Bogotá para verlos el 8 de septiembre, pero que también lo hizo años atrás para escucharlos en Montevideo (Uruguay). En sus palabras: “Me atraparon sus letras llenas de nostalgia, me hacían recordar a la literatura de Borges; esta forma de Chano de escribir me conectó. Luego de que la banda se separó, estaba con la tristeza de que jamás los volvería a ver”.

Pero los volvió a ver y por partida doble, pues también irá a su show en el Cordillera el próximo domingo 12 de septiembre y probablemente esté en primera fila haciendo el gesto único que se decidió en el concierto que harían con las manos los asistentes a la previa.

Otros fans, como Andrea, no asistirán al Cordillera, pero verlos en la previa les trajo un gran amor por sus interpretaciones, pues le dijo a Vea de El Espectador que le trajo recuerdos de un viaje que hizo a Buenos Aires a escuchar el revival de “La última noche” en la Ciudad Mágica. Justo un 4 de noviembre, la mítica fecha de la canción, que es el mismo día en que nació Andrea. Ella los escucha desde 2017, un año después de su separación, y estar entre su público ahora en su ciudad le llenó de sorpresa, especialmente de estar rodeada de tantos fanáticos que compartían su amor por la música y su misma nacionalidad.

Tan Biónica: sentimiento de generación en generación

El concierto pasó por varias épocas de la banda. Desde temas de “El Regreso”, pasando por varios clásicos de “Obsesionario”, entre ellos “Ella”, “Beautiful”, una versión acústica de “Loca” y una emotiva presentación de “Pastillitas del olvido”, donde Chano recordó cómo escribió la pieza para honrar a sus abuelos con Alzheimer. En la lista de canciones también estuvieron los temas más míticos de “Destinología”, como “Ciudad Mágica”, que hizo temblar al auditorio con los saltos de los fanáticos de la canción que pese a tratarse de la pintoresca Buenos Aires, a veces nos recuerda a la fría Bogotá, o “La melodía de Dios”, con la que cerraron el show en medio de saludos a los asistentes y un báculo con el que Chano guio a toda la banda en su canción.

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Aunque hicieron falta varias piezas en su concierto de poco más de dos horas, como varias canciones de su último disco antes de la ruptura: «Hola Mundo», entre ellas «Tus horas mágicas», «La manera que eligió para matarme» o «Un poco perdido», su última colaboración con Juanes. Pese a ello, no me quejo de haber tenido “Víctimas” en versión acústica al final del show, cuando pensé que no vería tanto de ese mítico disco. Especialmente para alguien que recibió el setlist de una fanática que lo había conseguido horas antes del show.

Tan Biónica en Bogotá en el concierto de apertura del Festival Cordillera en el Royal Center. Foto: Camilo Clavijo (@metaforic0) - páramo

María Valentina es su nombre, quien en la mitad de sus veintes llegó un poco tarde a la presentación del grupo que la hizo comprar el boleto para el Festival Cordillera en su primera etapa. Por lo que no se perdería a la banda que, según Apple Music, escuchó más de 3.346 minutos en promedio al mes. Cuenta que Tan Biónica la ha acompañado en “varios procesos extraños de mi vida, difíciles. Es muy especial para mí verlos de un ámbito más cercano aquí a como los vería en el festival”.

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Tanto María como el reportero que escribe esta corta crónica de un concierto que pareció una marea de sonidos somos centennials. Ver rostros jóvenes junto a los que superan los treinta y continúan usando skinny jeans es una muestra de cómo la música es capaz de unificar generaciones a través de cuatro individuos que se juntaron a hacer música en los años en que unos estaban en el colegio y los otros ni siquiera habían nacido.

Por eso tener a Tan Biónica en el previo del Cordillera fue una muestra del linaje de la música latina que trasciende las generaciones y se construye a partir de los relatos de ciudades, vivencias y amores que se pudieron escribir en Buenos Aires, pero se viven de la misma forma en toda nuestra América Latina.

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