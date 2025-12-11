Taylor Swift enfrenta nueva y polémica demanda relacionada con su nuevo álbum. Esto se sabe

La publicación del álbum ‘The Life of a Showgirl’, el más reciente proyecto de Taylor Swift, derivó en una disputa legal que ya empieza a tomar forma en Estados Unidos. El título del disco —que acompaña una nueva etapa estética en la carrera de la artista— es el punto central de una demanda que cuestiona su uso en el mercado del entretenimiento.

El trabajo discográfico, lanzado en 2025, se consolidó rápidamente en plataformas digitales y listados de reproducción, impulsado por el alcance global de Swift y una narrativa visual inspirada en el universo del espectáculo. Sin embargo, mientras el álbum suma reproducciones y mantiene presencia en la conversación musical, su nombre se convirtió en el foco de un proceso judicial que podría escalar en los próximos meses.

¿Por qué demandaron a Taylor Swift?

La demanda fue presentada por Maren Wade, artista de Las Vegas, quien asegura que el título ‘The Life of a Showgirl’ guarda una similitud significativa con su marca ‘Confessions of a Showgirl’, un proyecto que, según sostiene, desarrolla desde 2014. El reclamo se basa en que ambos nombres comparten una estructura conceptual ligada a la figura de la “showgirl”, lo que podría generar confusión en el público.

En el ámbito legal, este tipo de casos se analiza bajo el criterio de “confusión de marca”, es decir, la posibilidad de que los consumidores asocien dos productos distintos como si tuvieran un mismo origen. Wade argumenta que tanto su propuesta como el álbum de la cantante de 35 años se ubican dentro de un mismo ecosistema creativo, relacionado con la música, el espectáculo y el entretenimiento, lo que refuerza ese riesgo.

Además, la demanda plantea un punto clave: el alcance comercial. Mientras Wade ha desarrollado su marca de manera independiente, Taylor Swift opera a una escala global, con millones de seguidores y una industria consolidada detrás. Esa diferencia, según el documento, podría afectar el posicionamiento de la marca original al quedar opacada por un producto de mayor visibilidad.

Como dato relevante dentro del proceso, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos habría rechazado previamente el registro del nombre del álbum por la existencia de posibles conflictos con marcas similares. Aunque esto no impide su uso artístico inmediato, sí se convierte en un antecedente que podría influir en el desarrollo del caso.

La demanda también solicita medidas concretas: desde la suspensión del uso del título hasta una compensación económica por los presuntos daños. Por ahora, ni Taylor Swift ni su equipo han emitido una respuesta oficial frente a la acción legal.

Mientras tanto, ‘The Life of a Showgirl’ —un álbum que forma parte de la evolución reciente de la cantante y que incluye varias canciones dentro de su línea pop— continúa disponible en plataformas digitales. El desenlace del proceso será determinante para establecer si el título podrá mantenerse o si deberá modificarse en función de los derechos reclamados.