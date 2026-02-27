‘The Mountain’ de Gorillaz: el disco que no podría hacer la IA

Foto promocional de 'The Mountain', nuevo álbum de Gorillaz. Fotografía por: Cortesía prensa

La idea de Gorillaz como proyecto musical no habría sido posible sin Keith Albarn, padre del vocalista, Damon Albarn, un tipo al que, entre otras cosas, le echan la culpa en tono de broma de la separación de The Beatles. Fue él quien organizó la primera exposición de Yoko Ono en la legendaria Indica Gallery en 1966, lugar donde John Lennon la conoció. El resto es historia.

Además de eso, Albarn (papá) fue un visionario de la contracultura británica, respetado no solo como artista y arquitecto, sino también como académico por su profundo interés por la psicología de la percepción.En los años 60, diseñó estructuras modulares y ambientes de juego para niños que buscaban alterar la forma en que experimentaban el espacio.

Fue en esos juegos para niños precisamente donde se crearon los primeros recuerdos de Damon y su hermana, Jessica, y se fue moldeando la idea de que el arte debía ser un lugar donde pudieras entrar y perderte. Gorillaz se hizo, en varios sentidos, con la versión digital de las instalaciones físicas que Keith creaba.

El más reciente disco de Gorillaz, ‘The Mountain’, está dedicado abiertamente a él, la mente invisible y original detrás de la banda quien no solo marcó la estética, sino también el sonido mostrándole a Damon música blues y sonidos africanos, e incluso su parte sensorial permitiéndole fumar marihuana. Pero más que como homenaje a Keith y su importancia para Damon, el álbum es una suerte de desahogo que refleja lo difícil que es aceptar su pérdida. Y, por extensión, cualquier pérdida.

En Orange County, la quinta canción del álbum, se escuchan silbidos, guitarras y trompetas alegres en perfecta sintonía, mientras la voz declara con profundo dolor: “Sabes que lo más difícil es decirle adiós a alguien”. En un duelo se puede experimentar tristeza, alegría e incluso ira. Todas las emociones durante mucho tiempo. Pero al final, aceptarlo es la parte más difícil. Y todo eso es lo que trata de transmitirnos esta obra.

Se puede ver que Albarn está profundamente influenciado por la pérdida de su padre en 2024, un duelo que transitó al mismo tiempo que su divorcio. También declaró en la misma canción que lo aterra la idea de continuar con el legado de Keith: “Tu legado me asusta. ¿Lo conservaré como oro? ¿O se echará a perder antes de que tenga la oportunidad de crecer?”.

Son los mismos pensamientos que seguramente influenciaron a Jamie Hewlett, la otra mitad de Gorillaz, cuyo padre murió solo una semana después del padre de su colega y amigo íntimo.

Tras embarcarse en un viaje a India, en donde Albarn esparció las cenizas de su padre en el Ganges, ambos se adentraron en las ideas del hinduismo y el budismo sobre la mortalidad para darle forma a lo que es su obra más perturbadoramente humana en 15 años. El viaje, como ocurre con muchos artistas que visitan este país, no quedó plasmado solo en la parte lírica, sino también en el sonido, con la sitarista Anoushka Shankar, hija del virtuoso Ravi Shankar, presente en una gran parte del álbum y marcando el tono desde la primera canción, The Mountain.

No es que la idea de un álbum conceptual sobre el duelo sea nueva. Gerard Way en The Black Parade de My Chemical Romance, quien nos acaba de visitar en Bogotá, ya lo había hecho; también con el padre como eje central, siendo este quien le da la misión de ser el “salvador de los rotos” destacando la presión del “legado” sobre los hijos.

Ahora, mientras Way imaginó la muerte como un viaje horizontal, o una procesión, Albarn lo hace acá como un viaje vertical en una montaña, con una ascensión difícil en la que nos vamos despojando de cargas para llegar a la cima. Al final, como él explora en su viaje y en su acercamiento a las ideas budistas, hay una suerte de liberación, despeje y calma tras el reconocimiento de la muerte.

Pero lo que hace verdaderamente especial a este nuevo álbum no es esa intimidad expuesta de Albarn y Hewlett, y esa conexión que generan con quienes hemos perdido a alguien, sino el momento en el que llega: ni The Mountain, así como The Black Parade, podrían ser escritos por una IA porque ambos requieren de memoria emotiva. Una IA puede rimar “muerte” con “suerte”, y puede imitar la estructura de un réquiem, pero no puede entender la imperfección de una voz que se quiebra porque realmente tiene miedo al olvido. Esto ocurre con Damon.

Por más que se alimente de nuestros pensamientos, la IA, como dice Hewlett, no comprenderá nuestra relación con la mortalidad.

“Parte de la razón por la que te enamoras del trabajo de un artista es porque es su trabajo. Es su visión, su historia. Una computadora solo está recolectando información de todo el mundo. No es lo mismo. No puedes enamorarte de eso. No es como mirar una pintura de Vincent van Gogh o de David Hockney y acabar reducido a lágrimas”, dijo Hewlett en entrevista con Rolling Stone.

Casi tres décadas después de que Albarn y Hewlett se embarcaran en su proyecto de un antídoto contra la plasticidad y el vacío de MTV, Gorillaz vuelve a chocarse con una realidad en la que lo prefabricado busca imponerse. Con ellos la humanidad, sin embargo, vuelve a ganar la pelea.

Gorillaz en Colombia: precio, fecha y dónde es

Gorillaz regresará a Bogotá el próximo martes 17 de noviembre de 2026 como parte de su gira mundial ‘The Mountain Tour’.

El espectáculo será en el Coliseo MedPlus y las entradas estarán disponibles en preventa para clientes del Banco Falabella el lunes 2 de marzo a las 10:00 a. m., mientras que la venta general comenzará el jueves 5 de marzo a través de taquillalive.com.

Esta es la lista de precios:

Localidad Precio Servicio Total Sectores 113 - 120 COP 479.000 COP 86.000 COP 565.000 Platea 1 COP 399.000 COP 72.000 COP 471.000 Sectores 109 - 112 COP 369.000 COP 66.000 COP 435.000 Platea 2 COP 299.000 COP 54.000 COP 353.000 Sectores 100 - 104 COP 269.000 COP 49.000 COP 318.000 Sectores 105 - 108 COP 229.000 COP 41.000 COP 270.000

