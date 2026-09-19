Tini en Bogotá: un viaje entre la nostalgia de Violetta y la vulnerabilidad del presente

Han pasado cerca de 12 años desde que ‘Violetta’, la serie argentina de Disney Channel, salió del aire. Sin embargo, anoche, en el Movistar Arena de Bogotá, el tiempo pareció no haber transcurrido. Era como estar viendo de nuevo a los artistas del momento, cuyas voces, por momentos, quedaban opacadas por los gritos del público y el canto al unísono de sus grandes éxitos.

‘Futttura’, la gira internacional de Martina Stoessel, hizo su parada en la capital la noche del viernes 18 de septiembre. Desde el acceso, el ambiente era eufórico. Es uno de los pocos conciertos donde verdaderamente se siente que cada asistente es un fan devoto que llevaba años esperando cumplir ese sueño. El color plateado, los brillos, la escarcha, las gafas y las camisetas argentinas o del Inter de Miami, dominaban en cada una de las filas para entrar. Al llegar al puesto —en mi caso, en platea—, la emoción continuaba: los clubes de fans oficiales del país habían organizado varios fan actions y entregaban escritos donde explicaban las dinámicas para que todo el recinto estuviera sincronizado.

Tini abrió la noche con un medley entre sus éxitos El cielo y Fresa. Las primeras dos estrofas se las dejó por completo al público, mientras ella solo sonreía en medio del llanto. Las lágrimas la acompañaron durante casi todo el concierto; no dejaba de agradecer, y creo que fue justamente esa humanidad lo que terminó de conquistar a la gente ante algo que, para ella, podría ser la rutina de sus últimas semanas de gira.

Tini y Rodrigo de Paul en Bogotá

Tras la introducción llegó el momento más esperado, al menos para mí y, me atrevería a decir, para la mayoría. Sonó En mi mundo, la canción que durante tres años marcó el inicio de mis tardes al volver del colegio y encender la televisión. Jorge Blanco y Mechi Lambre, sus compañeros de reparto en la serie fueron los invitados de honor. El resultado fue impresionante: miles de personas en el Movistar Arena cantando cada letra al unísono, como si estuviéramos cumpliendo un sueño colectivo. Además, hubo sorpresas fuera del setlist, como la interpretación en solitario de Jorge Blanco, quien fue el primer amor platónico de toda una generación.

Para cerrar ese bloque, el público comenzó a corear Crecimos juntos, dándole un cierre definitivo a la etapa de Violetta al ritmo de la estrofa "juntos ya llegamos al final".

Dejando atrás la era televisiva, la noche se adentró en el universo de su álbum Un mechón de pelo, una obra dedicada a sanar el corazón roto. Con la emoción flotando en el aire y las lágrimas visibles en varios rostros, el momento más íntimo ocurrió antes de interpretar Me voy.

Tini se tomó una pausa para hablar abiertamente sobre el dolor, la lucha y el duelo que estaba atravesando, confesando lo difícil que le resultaba estar en el escenario entre la tristeza y la alegría de vernos reunidos. Fue en ese instante cuando compartió que su prometido, el futbolista argentino Rodrigo De Paul, la acompañaba desde uno de los palcos. La canción llegó como un desahogo cargado de nostalgia, convirtiéndose en un punto de encuentro para las heridas que cada asistente llevaba consigo.

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La última parte del espectáculo fue un repaso por sus mayores éxitos. Consejo de amor, su colaboración con Morat, resonó a una sola voz. Durante Acércate y Me gustas, la cantante bajó del escenario para abrazar a sus fans, firmar carteles y camisetas, ponerse un sombrero vueltiao y sostener la bandera de la comunidad LGBTIQ+, coronando el gesto con un mensaje claro "Siempre levantemos esta bandera, todavía nos toca".

El show culminó en pura fiesta al ritmo de Miénteme y Cupido. No hubo un solo segundo en el que el Movistar Arena permaneciera en silencio; todo el recinto bailó, saltó y acompañó a Martina en la consolidación de lo que alguna vez fue solo el sueño de una niña que anhelaba entrar a un estudio de baile en Buenos Aires.

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