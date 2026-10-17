Tiny Desk de Los Tigres del Norte desata polémica por mensaje migrante y video recortado

Los Tigres del Norte llevaron su música y su postura frente a la migración al reconocido formato Tiny Desk de NPR, en una presentación que rápidamente llamó la atención por el mensaje con el que comenzó y por la canción que eligieron para abrir el espectáculo. La agrupación mexicana se presentó el 15 de octubre como parte de la programación de ‘El Tiny’, iniciativa de NPR dedicada a celebrar la música latina durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

El concierto no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales. Los llamados ‘Jefes de Jefes’ comenzaron con ‘Somos más americanos’, una de sus canciones más relacionadas con la identidad de los mexicanos en Estados Unidos, las fronteras y la experiencia de los migrantes. A esto se sumó un discurso pronunciado antes de la presentación por Félix Contreras, productor de NPR Music y conductor de ‘Alt.Latino’, quien se mostró emocionado al hablar de la importancia de la agrupación para la comunidad latina.

La combinación entre las palabras de Contreras y la interpretación de Los Tigres del Norte hizo que el Tiny Desk adquiriera un marcado tono de reivindicación migrante. Sin embargo, horas después, la presentación volvió a generar conversación por una modificación en el video publicado por NPR.

El mensaje que desapareció del video

Antes de que Los Tigres del Norte comenzaran a interpretar ‘Somos más americanos’, Félix Contreras habló sobre el significado de la agrupación para quienes forman parte de la comunidad latina en Estados Unidos.

En el fragmento que posteriormente fue retirado del video de YouTube, Contreras afirmó que la comunidad latina estaba “bajo ataque” y señaló que no era la primera vez que enfrentaba una situación de este tipo. También destacó el papel que, según sus palabras, Los Tigres del Norte han tenido al devolver humanidad y dignidad a quienes se sienten representados por su música.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”.

El productor terminó visiblemente emocionado y dio paso a la agrupación, que comenzó su presentación con ‘Somos más americanos’. La canción, publicada originalmente en 2001, aborda desde la perspectiva de un migrante mexicano la relación entre territorio, identidad y frontera. Uno de sus versos plantea precisamente que no fue el migrante quien cruzó la frontera, sino que la frontera terminó cruzándolo a él.

Después, Los Tigres del Norte interpretaron ‘Golpes en el corazón’, ‘Quiero volar contigo’ y ‘Ni parientes somos’. El público pidió una canción adicional y la agrupación terminó el espectáculo con ‘La puerta negra’.

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La presentación comenzó a circular ampliamente en redes sociales y el mensaje sobre los migrantes fue uno de los aspectos que más comentarios generó.

La controversia aumentó cuando usuarios advirtieron que el discurso de Contreras ya no aparecía completo en la versión disponible en YouTube. No obstante, el discurso completo continúa disponible en una publicación de la cuenta de Instagram de NPR Music.

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Hasta ahora, NPR no ha explicado públicamente por qué se realizó la edición.

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