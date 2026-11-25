La Derecha vuelve a publicar música inédita después de varios años de despedidas y reencuentros. La agrupación bogotana, liderada por Mario Duarte, presentó en días reciente “Medianoche”, primer sencillo de un álbum que espera lanzar entre marzo y abril de 2027. El estreno abre una etapa distinta para una banda que regresó a los escenarios en 2024, cinco años después de anunciar una nueva despedida.

La trayectoria del grupo ha tenido varias pausas. El grupo surgió a comienzos de los años noventa y publicó su primer álbum en 1994. Tras la muerte de Carlos Olarte, conocido como ‘Panelo’, en 1996, la banda se separó en 1997. En 2010, sus integrantes se reunieron y retomaron el proyecto; de esa etapa surgieron "Polvo eres" (2011) y "Árbol torcido" (2015). En 2019 anunciaron otra despedida. El reencuentro de 2024, ligado a los treinta años de su álbum debut, abrió el camino para volver al estudio.

La Derecha y una nueva etapa después de varias despedidas

Para Mario Duarte, la decisión de grabar otra vez no respondió a una estrategia ni a un calendario trazado con anticipación. “La motivación real es que todavía tenemos música. Todavía tengo tinta en el tintero”, dice. Aunque llegó a pensar que la banda ya había cumplido su ciclo, la celebración de los treinta años de “¡Ay, qué dolor!” despertó nuevas posibilidades. “La música sucede”, resume.

En su caso, explica, las canciones no nacen necesariamente de un proyecto con fechas definidas: cuando aparecen, considera importante aprovecharlas.

“Medianoche” es la primera muestra del álbum en el que trabajan desde hace dos años. Duarte la describe como “una ventana” o “una puerta” para invitar al público a entrar en el nuevo repertorio. La canción combina rock con elementos electrónicos, pero aclara que el disco no tendrá un sonido uniforme: “El álbum va a tener también otras cosas latinas y los sonidos que a nosotros nos gustan”.

La banda espera publicar un segundo sencillo a finales de enero o comienzos de febrero de 2027 y lanzar el trabajo completo entre marzo y abril. En la grabación participaron músicos que se sumaron al proyecto: Víctor Ojeda, Camilo Daza, Alejandro Ochoa y Pedro Garzón.

“En este disco estoy siendo fiel a mi manera de escribir. Esta vez fui completamente claro conmigo mismo: voy a escribir lo que a mí me parece”.

Según dijo Duarte en esta entrevista, él escribe las canciones y luego las trabaja con Juan Carlos ‘Chato’ Rivas. Para este álbum grabaron varias partes “tal como las tocábamos en bloque” “Hacemos un rock de banda, no de estudio”, dice.

Publicidad

La banda también busca abrirse camino en una industria transformada por las plataformas, los algoritmos y las redes sociales. Duarte dice que utilizan esas herramientas para dar a conocer su música, pero sin acomodar su identidad a los nuevos formatos.

“No estoy de acuerdo con subestimar a la gente. El público que se acerca a la música de La Derecha busca canciones que le generen inquietudes y nuevas experiencias”.

La ironía detrás de La Derecha

La conversación sobre el presente del grupo también llevó a Duarte a reflexionar sobre su nombre. Cuando lo eligieron, hace 32 años, buscaban una provocación irónica y sarcástica. Sin embargo, considera que el contexto político actual ha cambiado las asociaciones que puede despertar. «Ahora, con toda esta movida que está pasando en nuestro país con la política y todo lo relacionado con la derecha, el nombre de la banda me empieza a sonar pesado», afirma. Menciona el auge de la derecha extrema y la intolerancia como parte de ese nuevo contexto.

Publicidad

Por esa razón, en redes sociales suelen identificarse como “La Derecha Banda”. Mario Duarte aclara que no siente la necesidad de justificar el nombre ni de explicar la postura del grupo: “No es que quiera aclararles que no somos eso, porque tampoco necesito hacerlo: yo lo sé y la música también lo dice. Solo quería manifestarlo”.

La incertidumbre también atraviesa lo que viene. El músico no asegura que el nuevo álbum vaya a estar seguido por otros discos o por una agenda permanente de conciertos. “Como dicen por ahí: hoy tenemos, mañana no sabemos”, comenta entre risas.

Publicidad

Por ahora, prefiere concentrarse en las canciones que están preparando. Incluso contempla que el lanzamiento del álbum pueda celebrarse con un concierto gratuito en un lugar poco convencional de Bogotá, como una plaza de mercado, una estación de gasolina o un taller de mecánica.

La primera cita de esta etapa será este viernes 27 de noviembre, cuando La Derecha se presente en el Teatro Astor Plaza de Bogotá. El concierto incluirá canciones conocidas y un segmento de aproximadamente cinco composiciones inéditas del próximo álbum. Para el cantante y actor, la intención es recuperar una dinámica de los primeros años: tocar música nueva y conocer la reacción del público. “Vamos a tocar canciones del nuevo álbum que se van a estrenar dentro de varios meses”, explica.

Publicidad

Mario Duarte no sabe qué ocurrirá después de este disco, pero espera que esas canciones encuentren a sus oyentes.

«Sentimos que estamos viviendo un cambio tan profundo en la cultura y en la manera de hacer las cosas que quizás somos los últimos de una generación».

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí