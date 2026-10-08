Tom McFarland de Jungle: "No creo que uno deba tener expectativas"

Tom McFarland, Lydia Kitto y Josh Lloyd-Watson, integrantes principales de la banda británica Jungle. Foto: Mason Rose - Mason Rose | Cortesía

Quiero pensar que no estoy loco, pero llevo días dándole vueltas a la relación que tienen para mí los sonidos y los sabores. Cuando escucho a Oasis, por ejemplo, la boca me sabe a Guinness, o a una stout. Interpol me sabe a negroni. Y Sabrina Carpenter a espresso martini. Para esto hay una explicación más allá del alcoholismo.

La textura sonora y la textura de una bebida pueden tener mucho en común. Las guitarras de Oasis, por ejemplo, están sobregrabadas capa sobre capa, con el famoso "wall of sound" o “muro de sonido” que tanto les debe a The Beatles y a My Bloody Valentine, así que el resultado es denso, espeso, con cuerpo, igual que una stout tiene ese cuerpo cremoso y pesado frente a una cerveza lager. Y está grabado sin pulir mucho, con esa aspereza de Manchester que tiene algo de amargo, como el tueste de la malta.

También hay un componente sociológico. Esta es una bebida de pub británico, de clase obrera, igual a la identidad que construyó la banda. Así que no es solo "me suena británico", sino que es cómo el peso, la densidad y el amargor de la textura sonora de sus discos calzan con el peso, la densidad y el amargor de esta bebida.

Con Interpol me pasa lo mismo: un negroni es oscuro, amargo, pero elegante. Las capas de bajo y la voz de Paul Banks tienen ese mismo peso solemne, nada dulce, y todo controlado que este cóctel. Y con Sabrina la analogía merece todavía menos explicación, pues literalmente tiene una canción sobre el espresso.

Todo esto lo llevaba pensando hacía días, pero terminé de convencerme apenas escuché el nuevo álbum de Jungle. Desde la primera canción pensé en un Aperol. "Sunshine", nombre de su quinto álbum, está grabado con luz solar de verdad entrando por las ventanas del estudio, con una guitarra flamenca metida entre la producción electrónica, y aun así hay algo agridulce debajo de tanto brillo. Eso es exactamente un Aperol spritz: dulce, cítrico, efervescente, pero con ese fondo amargo que nunca termina de desaparecer.

"Sunshine" llegó el 14 de agosto, el primer disco desde que Lydia Kitto, colaboradora habitual del dúo desde hacía años, se volvió miembro oficial en 2023. Es también el primero en el que su voz lleva buena parte del peso, algo que se nota apenas empieza "The Wave", el segundo sencillo del álbum. El primero, "Carry On", fue coronado Hottest Record de BBC Radio 1. Y el tercero tiene una historia muy especial.

La primera vez que sonó ante una multitud fue en el Bus Palladium de París, uno de los lugares más icónicos para la música y el arte. Lleva abierto, con interrupciones, desde 1965, y por su pista han pasado The Beatles y Otis Redding. Incluso Serge Gainsbourg le escribió una canción propia. Cerró en 2022, golpeado por la pandemia, y reabrió en abril de este año convertido en un hotel de lujo, pero con el club en el sótano y la misma pista y las mismas paredes que llevan sesenta años absorbiendo lo que pasa ahí adentro.

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En ese sótano con tanta historia, Tom McFarland, productor y compositor de Jungle, decidió estrenar en vivo, sin avisarle a nadie, "Someday, Somewhere". McFarland no llevaba ninguna intención especial al tocarla ahí esa noche, más allá de la que tiene cualquier canción nueva frente a un público que no sabe qué esperar.

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Hablamos con McFarland sobre esa noche en el Bus Palladium, sobre convertir a Kitto en la tercera pieza fija del grupo, y sobre por qué Jungle sigue pensando cada disco como si fuera una película. Detrás de los nuevos temas de este álbum hay una banda que en trece años nunca ha soltado la fórmula que la hizo conocida, sin que eso signifique que suene dos veces igual.

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Elegiste un lugar con mucha historia para estrenar "Someday, Somewhere" en vivo, sin avisarle a nadie. ¿Por qué ese lugar, y esperabas alguna reacción en particular?

"Es lindo tocar en lugares que tienen una historia musical rica. Siento que esos venues tienen una energía adentro, la energía humana de todos los conciertos increíbles que pasaron ahí antes, de los artistas y la gente creativa que cruzó esa puerta. Sí creo que esas energías se quedan en los espacios. Fue una experiencia muy divertida. Obviamente hay algo de nervios en tocarle a la gente música nueva por primera vez, pero nadie ahí sabía nada de mí, así que tomé eso como una buena señal. Y no creo que uno deba tener expectativas de respuesta, porque si las tienes, te preparas para decepcionarte. Nosotros amamos la música que hacemos, no la sacaríamos si no fuera así. Tienes que creer en eso. Y si crees en lo que hiciste, tocárselo a otros es una experiencia genial, poder verlos vivir la canción nueva por primera vez es muy lindo".

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Has dicho que te niegas a hacer música pensando en redes sociales, pero "Carry On" es de las más cortas que han lanzado. De hecho, todo el álbum tiene canciones cortas. ¿Cómo encaja eso con lo que decías?

"Creo que ahora simplemente estamos súper confiados. Confiados en lo que hacemos, en nuestras imperfecciones, en nuestra locura como artistas. Cuando te haces mayor dejas de cuestionarte tanto, y atrapas esos momentos de creatividad que se sienten más honestos para ti. Y eso se traduce, la gente lo siente. En el momento en que tratas de hacer música pensando en lo que crees que la gente quiere oír, o en lo que te va a conseguir likes o entrar a la radio, la gente lo nota. Los humanos sienten cuando algo está forzado, cuando no es natural".

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La gente llega a Jungle esperando un proyecto conceptual. ¿Sentiste la tentación de cambiar la fórmula en este disco? ¿Cómo protegen lo que Jungle realmente es?

"Tratamos de creer que lo que estamos creando es algo atemporal. Queremos que sea completamente único, no caer en tendencias ni en trampas, no estamos respondiéndole a un sello que nos diga que tenemos que ser esto o aquello. Tal vez nunca seamos un acto masivamente pop, pero queremos que nos reconozcan por sacar discos consistentemente buenos a lo largo de una carrera larga".

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¿Qué elemento dirías que nunca habíamos escuchado antes en un disco de Jungle?

"Creo que es la confianza en las canciones. Hay un alma y una vida en estos temas de ‘Sunshine’ que tal vez nunca habíamos logrado alcanzar del todo antes. Y mucho de eso viene de la voz y la escritura de Lydia. De verdad logramos realizar sueños musicales que tenemos ahora que somos tres, no dos, y creo que todo lo que hacemos es mejor por eso".

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Lydia ahora es miembro oficial de la banda, y has dicho que su rango vocal era algo que antes solo podían soñar en el estudio. ¿Cómo cambió tu rol como productor al momento de escribir?

"La quiero muchísimo. Estamos muy agradecidos con ella, creo que le dio a este proyecto y a la evolución de Jungle una dimensión completamente nueva. Traer a alguien fresco al grupo le da una continuidad que probablemente no habríamos podido imaginar antes. Honestamente, esto se siente como el comienzo de una nueva era para Jungle".

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Notamos influencia de la música brasileña de los sesenta y setenta en canciones como "The Wave". ¿Qué artistas o discos de esa época estaban escuchando en el estudio?

"Toda esa música tiene una sensación muy cruda, muy real. Hay una nostalgia real, un sentido orgánico en los grooves. Música de Brasil en esas décadas en particular, pero también de toda América Latina en general. Uno de los discos que más escuché de niño fue Buena Vista Social Club, esos ritmos y esas sensaciones han sido parte de nuestra inspiración durante mucho tiempo, una parte grande de nuestras vidas. Ahora se siente como una forma de conectar con eso de manera creativa. Pero tiene que sentirse natural, no podemos forzarlo. Creo que donde estamos ahora es que todas esas influencias simplemente se escapan de nuestras cabezas y terminan en los discos, y se siente listo, honesto y orgánico".

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¿Hubo algún instrumento específico, un sintetizador o algo nuevo que usaran en el estudio y que terminó definiendo el sonido de Sunshine?

"Sí, la guitarra flamenca. Eso es nuevo para nosotros. Nos la pasamos bien haciendo música en espacios que nos inspiraban, grabando en estudios raros o en espacios pequeños, caseros. Hicimos un esfuerzo real por trabajar en estudios y locaciones donde tuviéramos mucha luz de sol, algo abierto, libre y natural. Creo que eso, en últimas, es lo que queríamos con este disco, obviamente queríamos hacer un álbum que sonara como si hubiera sido hecho al sol, pero tenía que venir de un lugar de amor, honestidad y alegría".

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Muchas bandas simplemente sacan canciones con un video, pero ustedes conceptualizan cada álbum como una película completa. ¿Escriben la música ya pensando en el guion visual, o la historia visual aparece cuando las canciones ya están listas?

"Obviamente siempre tenemos visiones en la cabeza cuando estamos en el estudio, es importante dejar que tu imaginación vaya a algún lugar mientras estás creando música, ese es un lugar muy interesante para estar. Y cuando estamos haciendo los videos, necesitas ver cómo los bailarines responden a la música, cómo cuentan la historia a través de la coreografía. Eso siempre ha sido muy importante para nosotros, dejar que todos los miembros del colectivo, el equipo a cargo de los cuerpos de la gente, los coreógrafos y bailarines increíbles, y las historias que nos cuentan con ese movimiento, sean una inspiración real. Muchas veces nos dicen más sobre la música de lo que nosotros mismos podríamos decir en ese momento".

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Ya que mencionas la coreografía, esta es mi última pregunta: ¿te preocupa que el impacto visual del baile termine opacando las canciones?

"No, la verdad no, porque el baile no existiría sin la música. Pero al mismo tiempo el baile amplifica la música, la puede llevar a otro lugar. Así que ambos son importantes, probablemente no se accede del todo a uno sin el otro".

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Jungle llega a Latinoamérica como parte de la gira mundial de "Sunshine", que arrancó en septiembre en Norteamérica y sigue por Europa, el Reino Unido y Australia antes de cerrar en esta parte del continente. La banda vuelve a Bogotá el 27 de marzo de 2027, al Movistar Arena, el mismo escenario que los recibió en 2023. Las boletas ya están disponibles a través de TuBoleta, con precios entre los 239.000 y los 499.000 pesos.

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