Tove Lo: "Sigo en ese lugar donde mi mente y mi cuerpo están peleando"

Tove Lo durante la promoción de Estrus, su sexto álbum de estudio.

Cuando la versión original de "Habits (Stay High)" salió de Suecia en marzo de 2013, Instagram apenas llegaba a los 100 millones de usuarios y era una red social que consistía en fotos cuadradas de momentos cotidianos sin mayor intención, sin video -porque eso llegó en junio- y sin ‘influencers’ que vendían contenido con marca personal. Vine acababa de nacer y la gente recién aprendía a contar algo en seis segundos. Y con Netflix apenas se empezaba a descubrir que se podía ver una temporada entera de una serie en un fin de semana. Eran otras épocas.

En ese paisaje, sin la magia de TikTok, y sin playlists editoriales dominando el consumo musical, una balada escandinava sobre emborracharse para superar una ruptura no tenía ningún plan real de convertirse en éxito, aunque lo hizo un año después. Tove Lo, la voz detrás de esta canción, ni siquiera lo vio venir.

El dúo de productores Hippie Sabotage remezcló la canción sin pedirle permiso y sin que ella lo supiera, la subieron a un video de surf en YouTube, y esa versión, más eufórica y más fácil de bailar que la original, empezó a circular por radios del Reino Unido antes de que el propio sello de Tove Lo decidiera lanzarla como sencillo oficial.

Para cuando la canción llegó al Top 3 de Billboard en Estados Unidos, a finales de 2014, buena parte de quienes la cantaban en fiestas no sabía bien realmente quién estaba detrás y qué quería decir. Y esa distancia terminó siendo la marca de toda su carrera.

Ha pasado mucho desde entonces. Mientras esa canción seguía sonando en fiestas de las que ella nunca fue la protagonista visible, Tove Lo se convirtió en una de las voces más influyentes del pop de la última década y en una de las compositoras más buscadas de la industria, aunque buena parte de ese trabajo haya quedado detrás de otros nombres en los créditos: le escribió "Love Me Like You Do" a Ellie Goulding, tema que la llevó a una nominación al Grammy, y "Homemade Dynamite" a Lorde, entre muchas otras canciones firmadas por otros.

Doce años después tiene seis discos publicados y ahora su propio sello discográfico, con el que sigue haciendo lo mismo: canciones que suenan a fiesta y esconden debajo muchas más capas, donde la fiesta se cruza con el autosabotaje y la salud mental y el deseo se cruza con las dudas sobre su cuerpo. Así se resume "Estrus", su más reciente trabajo.

El nacimiento del disco no fue fácil. Antes de encontrar el sonido final del álbum, Tove Lo pasó un mes entero en Los Ángeles con su productor de siempre, Ludvig Söderberg, sin lograr terminar una sola canción que sintiera honesta. Pero con el trabajo finalizado y recién lanzado, hablamos con ella sobre lo que significó, repasando toda su carrera.

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¿Qué tuvo que cambiar en tu proceso para desbloquearte, después de un mes en Los Ángeles sin escribir nada que sintieras honesto?

"Ninguna canción de ese primer viaje quedó, no terminamos ninguna, no me gustó ninguna. Fue un mes muy difícil porque eso normalmente no nos pasa. Pensaba: ¿ya no sé hacer esto? ¿Perdí mi espíritu creativo? Tuve que esperar cinco meses hasta sentirme lista. Entonces Ludvig y yo fuimos a Suecia, a un pueblo pequeño donde he pasado mucho tiempo de mi vida desde niña. Nos encerramos ahí un mes, sin nadie alrededor, y desde el primer día hicimos algo que funcionó. Solo necesitaba volver a mis raíces".

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Grabaste en tres lugares distintos, Los Ángeles, Estambul y ese pueblo que mencionas en Suecia. ¿Por qué "Estrus" necesitó de los tres lugares para completarse?

"Creo que podría haberlo hecho todo en ese lugar remoto de Suecia. Pero a nivel de inspiración es bueno ir muy intenso por un tiempo, escribir de día y de noche durante semanas, y después tomar distancia, vivir tu vida, volver a encontrarte ya sea en el mismo lugar o en uno nuevo. Entornos distintos traen perspectivas distintas. Ahora sé que no puedo empezar mi proceso ahí. Tengo que ir a casa".

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¿Qué recuerdo físico de ese pueblo, de cuando eras niña, terminó en una letra de este disco?

"La casa donde nos quedamos está justo junto al agua, en una reserva natural que no ha cambiado desde que era niña. Cuando camino por ahí veo la roca donde lloré cuando terminé con mi ex, la roca donde nos emborrachamos por primera vez, la playita de mi primer beso. Es un lugar detonante para escribir, en el buen sentido, para conectar con todas mis emociones. Ahí tuve muchos veranos difíciles luchando con depresión y con un trastorno alimentario, ciclos en los que me aislaba y entraba en patrones negativos. Parte de ese material terminó en el disco, en canciones como "die for my art with a lonely heart" y "if I could I would".

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Ahora tienes tu propio sello. ¿Qué decisión creativa de este disco crees que un sello grande habría frenado?

"Ellos nunca quisieron que fuera demasiado oscura, supongo que porque eso no es tan fácil de vender en pop. Pero para mí, si voy a ir ahí, necesito ir de verdad. No puedo filtrarme, porque entonces deja de sentirse auténtico. Ser independiente significa que puedo dejar que la música hable por sí sola, sin tener que explicarme".

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¿Hay diferencia en cómo hablas hoy de salud mental y trastornos alimentarios, con tu propio sello, comparado con hace diez años?

"No había hablado de esto en serio hasta "Dirt Femme". Tal vez sentí la libertad de abrirme porque era mi propio lanzamiento y podía controlar cómo lo hacía. Lo que a mí me habría ayudado en mi peor momento era escuchar canciones que describieran la sensación sin decirme qué hacer para mejorar. Que alguien dijera simplemente "esto es difícil" ayuda más que un consejo. Hice años de terapia y valió la pena, hoy tengo una relación con mi cuerpo que valoro. Pero sigo en eso, no es algo que se resuelva una vez y ya".

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¿Hay algo en tu vida hoy que sigue sin resolverse, mientras promocionas un disco que documenta justamente esa sensación?

"Honestamente no tengo respuestas claras para este momento. Ojalá tuviera más claridad, pero no la tengo. Sigo en ese lugar donde mi mente y mi cuerpo están peleando, y no sé quién va a ganar".

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Has escrito sobre el inicio del amor y sobre rupturas a lo largo de tu carrera. ¿Qué fue lo más difícil de escribir sobre un amor que sigue, nueve años después?

"Es compartir algo en lo que estoy ahora y en lo que quiero estar el resto de mi vida. Antes podía ser despiadada porque no había tanto en juego. Ahora es una vulnerabilidad distinta, más matizada. Tienes una discusión, un mal momento, lo descargas en tu pareja, y después vuelves a esa etapa de enamoramiento, muy parecida a cuando conoces a alguien nuevo, pero eligiéndose una y otra vez. Es un lugar hermoso desde el cual escribir, aunque siga generando drama a mi manera".

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Mi canción favorita del disco es "des fleurs", la que hiciste con Stromae. ¿Qué te enseñó sobre escribir dolor en otro idioma?

"Me mandó ese instrumental y sentí que era completamente distinto a todo lo que había escrito antes, algo hipnótico en la manera de jugar con el ritmo y las melodías. Hicimos una mezcla entre lo escandinavo y lo francés donde se sienten las dos influencias con fuerza. Aunque no hablo francés, conecto muchísimo con su música, creo que ahí está su talento, en hacer que una frase compleja suene sencilla".

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Me interesa tu influencia de Robyn. Si tu canción y "Sexistencial" de ella pudieran hablar entre sí, ¿qué se dirían?

"Creo que la mía le diría que va a estar bien. Cuando escucho "Sexistencial" me da esa sensación de que eres una mujer increíble haciendo exactamente lo que quiere, y nada te puede detener. Y creo que Robyn le respondería con una palmadita en la cabeza, diciéndole que no se preocupe".

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Trabajas con Albi y Luka, que vienen del mundo de Addison Rae. ¿Qué mantiene esa química después de tantos años?

"Es curioso, porque ellos siempre bromean con que Ludvig y yo somos su inspiración. Siento que tomaron nuestro sonido y lo llevaron a otro lugar, las melodías y la producción se sienten muy a mí, pero con un tono fresco. También escriben letras y producen, así que son una triple amenaza. Es divertido trabajar con ellos porque aportan mucho contenido lírico".

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