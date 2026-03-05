Tras brillar en el Tiny Desk, Rubio explora la complejidad de “amar tanto la soledad”

La chilena Fran Straube, más conocida como 'Rubio'. Fotografía por: Juan Maldonado / DMusicMarketing

Cuando el cerebro descubre el ahorro de energía que produce quedarse en casa puede ser altamente placentero. ¿Quién, en este mundo post pandémico, no ha sentido satisfacción al cancelar un compromiso a última hora por el gusto, casi adictivo, de quedarse en pijama?

Thuy-vy Nguyen, la psicóloga social que dirige el Laboratorio de Soledad en la Universidad de Durham, ha descubierto que pasar tiempo a solas tiene beneficios físicos y emocionales. Reduce el estrés y regula el estado de ánimo. También contribuye a la creatividad y a la productividad, de acuerdo con sus investigaciones. Pero ¿qué pasa cuando aislarse empieza a ser un vicio?

Esa pregunta es la que trata de desenredar la chilena Fran Straube, más conocida por su nombre artístico, Rubio, en “Me asusta amar tanto la soledad”, canción de Espero podamos ver un ovni juntxs, su más reciente álbum, estrenado el pasado 27 de febrero. Para Rubio, estar sola es un rasgo inherente a ella. Durante toda su vida, ha aprendido a amar su soledad.

“Yo siempre he sido muy solitaria, disfruto mucho mi soledad. Mi familia es muy solitaria, entonces vengo de una cosa que me encanta que es estar sola”, explica la artista.

Sola en la habitación, inventa juegos, pasa horas con la guitarra, vive en un mundo donde ella es la única habitante y arquitecta. Eso le sirve como combustible creativo, pues es un espacio donde no hay que dar explicaciones a nadie. Pero ese mismo refugio empezó a generar fricciones. El conflicto para ella, como para muchos que pueden sentirse identificados con sus letras, aparece cuando ese “disfrute” de la solitud choca con la responsabilidad de estar presente para los demás.

“Viviendo en México como migrante me he sentido más sola, y es porque a veces no cultivo los vínculos. Ahí entendí que hay que hacerse cargo del amor y cuidar los pocos amigos que uno tenga”, reflexiona Straube.

En el álbum, Rubio canta sobre la responsabilidad que siente por salir de su caparazón porque, aunque le guste estar allí, porque eso es importante para los demás. “Aunque me cueste voy a ir. Es importante para ti. Cuando me aíslo te hace mal. Yo sé que tengo que atreverme más”, dice.

Es la composición más honesta de Rubio hasta ahora, no solo por los temas que aborda, sino por los instrumentos. No hay arreglos de autotune, y las guitarras y bajos reales son protagonistas. Además, llega tras su aparición en el Tiny Desk de la NPR, un formato que prima esa honestidad.

“No fue tan pensado. Yo estaba un poco desilusionada, no sabía si quería hacer un disco y tuve muchas crisis a finales de 2024. Pero en enero de 2025 tuve ganas y lo hice súper rápido, fue una explosión muy sincera. El sonido es orgánico: guitarra, bajo eléctrico y batería, muy de ‘bandita’. Creo que es porque en México y en Estados Unidos todavía existe mucho el rock y el folk; me conecté con eso que escuchaba siempre. ‘Me asusta’ es de las pocas que es más rara, con la voz pichada y algo más electrónico, pero lo demás es formato banda”, dice.

La honestidad, de alguien que dice no estar acostumbrada a contar sus experiencias personales, se da cuando encuentra la voluntad de habitar en contradicciones. Además de la soledad, plantea su dilema entre el deseo de ser vista frente a la pulsión de conservar su intimidad.

“Que el equipo crezca es muy lindo porque también creen en ti y vamos todos para adelante. En cuanto a la música, entro en dualidades: me gusta que el proyecto se expanda, pero tampoco me gusta sentirme expuesta. Es un juego de qué es lo que quieres y qué no. Pero mi vida es muy entretenida gracias a Rubio; un día estoy en Nueva York, otro día haciendo una sesión debajo del agua... es muy distinta todos los días y lo agradezco mucho”, dice.

Sobre las letras, Rubio dice que las mantiene “livianas y cercanas”, pues le gusta que se entiendan, aunque tengan poesía y metáforas, mientras que sonoramente destaca que el proyecto por fin encontró el color y la luz, desplazando a sus paletas anteriores.

“Rubio siempre fue de tonalidades menores, sonidos electrónicos y muchas capas. Este disco es casi todo en tonalidades mayores”, señaló.

