Víctor Hugo Ayala: adiós a la voz de Colombia. "Su trayectoria fue impecable"

“Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde” cantaba Víctor Hugo Ayala, un hombre que encontró en el bolero y en la música colombiana la pasión que con su voz de tenor acompañó al país por más de cinco décadas.

Víctor Hugo Ayala Caro nació en Bogotá el 13 de junio de 1934, estudió en el colegio Camilo Torres y a la hora de escoger carrera se decidió por la arquitectura. Cursó cinco semestres de dicha carrera, pero la melodía y el sentimiento se impusieron en su corazón. Estaba destinado a la música.

Justamente como dibujante, cargo que desempeñaba en la Armada Nacional, tuvo la oportunidad de mostrar su potente voz de tenor y fue el Himno Nacional, con sus once estrofas, que interpretó acompañado por la orquesta de la Armada, la melodía que le dio la entrada a este mundo. Cantó en la emisora de Radio Militar, luego en Nueva Granada, de Radio Cadena Nacional, participó en concursos e hizo el programa ‘Donde nacen las canciones’.

Al talento de Víctor Hugo Ayala solo le faltaba una disquera y lo buscó Sonolux, una de las más icónicas del país. Grabó ‘Camino verde’ y para siempre selló su destino. Precisamente con esa casa discográfica hizo la mayoría de sus 48 trabajos discográficos estimados.

El intérprete oficial del Himno Nacional de Colombia, uno de sus grandes orgullos, recorrió la geografía colombiana a lo largo y ancho. ‘La quiero porque la quiero´ y ‘Si te vuelvo a besar’ fueron temas que los seguidores de Víctor Hugo pudieron escuchar en los festivales de la música colombiana en los que estuvo como intérprete y en ocasiones desempeñando el rol de jurado. Julio César Alzate, Jaime Llano González y Héctor Ochoa Cárdenas eran los grandes amigos y colegas de esa época.

Jairo Parra, comunicador y locutor que hizo parte de la Radio Nacional durante 15 años, tuvo oportunidad de departir en muchas ocasiones con Ayala y lo recuerda como un hombre serio, muy agradable y siempre dispuesto a ayudar a las nuevas generaciones.

Víctor Hugo Ayala: un amigo, un amigo

Precisamente una de esas estrellas era María Isabel Saavedra. La cantante y compositora vallecaucana lo conoció cuando tenía 18 años y acababa de ganar el festival Mono Núñez. “Fue Víctor Hugo quien me abrió la puerta al bolero. De alguna manera, me adoptó musicalmente”. Fueron muchos los caminos musicales que recorrieron juntos, incluyendo las grabaciones de varios duetos. Saavedra, como quienes tuvieron la fortuna de departir con él, decían que era imposible no aprender a su lado. El bogotano era buen conversador, disciplinado y tremendamente respetuoso del escenario. “Su trayectoria fue impecable porque entendía que el talento es apenas el comienzo; después vienen el rigor, la constancia y el respeto por el público. Esa fue una de sus mayores enseñanzas”.

Publicidad

La intérprete de ‘ Nos faltábamos’ definió así al hombre fuera del escenario: “¡Un tipazo! Podía parecer muy serio, pero tenía un sentido del humor extraordinario, a veces negro, agudo, inesperado. Me hacía morir de la risa. Amaba profundamente a su esposa Tere, y se divertía imitando y bromeando con su acento bugueño”, María Isabel Saavedra.

Uno de sus grandes amigos fue Jorge Barón, a quien conoció en las épocas en que la radio era la que mandaba. Era, como corresponde a una gran estrella, el invitado de grandes cadenas radiales para realizar programas de radioteatro. Ayala, cuenta el hombre de la televisión, triunfaba con boleros maravillosos y también tomó el estandarte de la música folclórica colombiana.

Publicidad

Orgulloso de su tierra, fue invitado de honor a varias presentaciones fuera del país, una de ellas el 24 de mayo de 1989, en el Madison Square Garden, el templo del espectáculo en el mundo. “Lo invité a mi programa ‘Embajadores de la Música Colombiana’ en vivo, en la Ciudad de Nueva York. Cantó allí el himno nacional de la República de Colombia, y también ‘Soy colombiano’, esa hermosa canción del maestro tolimense Rafael Godoy”, recuerda don Jorge.

“Fue nuestro amigo, nuestro artista favorito, la persona que no podía faltar en ninguno de nuestros programas musicales. Estuvo en ‘Embajadores de la Música Colombiana’, en ‘La gran fiesta de los hogares colombianos’”. Durante muchos años era infaltable la presencia de Ayala a medianoche, en vivo y en directo, despidiendo un año y dando la bienvenida al siguiente. Y ahí, en ‘El Show de las Estrellas’, hizo una de sus presentaciones más memorables, en el Paseo de Los Próceres, en Caracas, donde abrió entonando el himno nacional y ‘Soy colombiano’.

Publicidad

El artista bogotano, casado con doña María Teresa Bonilla y padre de Luisa, su única hija, sufrió dos infartos cardíacos y dos infartos cerebrales hace 15 años y tuvo una cirugía de corazón. Se retiró de los escenarios y vivió tranquilamente los últimos años de su vida, rodeado por su familia.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso creamos un boletín que pueden recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí