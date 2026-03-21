Whitney Houston resucita hoy en Bogotá: así fue como Kygo trajo una leyenda musical al FEP

Kygo no es un DJ convencional de formación empírica, su base clásica le permite elevar sus presentaciones a experiencias de estadio. Fotografía por: Getty Images

La historia de “Higher Love” es, quizás, uno de los capítulos más fascinantes de la música pop reciente. Lo que hoy el público bogotano coreará en el Festival Estéreo Picnic como un himno moderno, es en realidad una pieza que estuvo guardada en un cajón durante casi tres décadas.

Esta colaboración póstuma no solo marcó un hito en la industria, sino que consolidó a Kygo como el arquitecto capaz de revitalizar legados legendarios a través de su sonido electrónico.

Originalmente, Whitney Houston grabó la voz de este clásico de Steve Winwood en 1990, bajo la producción de Narada Michael Walden. La interpretación fue, en palabras de sus testigos, una explosión de euforia góspel que duró seis minutos de improvisación pura.

Sin embargo, por decisiones comerciales de la época, la canción solo vio la luz como un bonus track en Japón. No fue sino hasta siete años después del fallecimiento de la estrella, que la productora Pat Houston, decidió que era el momento de que el mundo se enamorara otra vez de la estrella de Nueva Jersey. Al buscar un artista con la sensibilidad necesaria para no “retocar la perfección”, el nombre del noruego Kygo fue el elegido.

El resultado fue histórico, la versión de Kygo se convirtió en el primer éxito póstumo de la legendaria artista en entrar en la lista Hot 100 de Billboard.

El productor logró inyectar su característico brillo contemporáneo sin opacar la potencia vocal de Whitney, demostrando que el talento de “La Voz” sigue siendo capaz de dominar las listas de reproducción globales 30 años después de haber sido grabado.

El pionero de la “Hora Dorada”

Detrás de este éxito se encuentra Kyrre Gørvell-Dahll, un músico que desde los seis años supo que el piano sería su lenguaje. Nacido en Singapur e hijo de un marino mercante, Kygo creció en Noruega absorbiendo influencias de países como Brasil y Egipto, lo que eventualmente daría forma al Tropical House.

Este subgénero, que dominó la escena global a mediados de la década pasada, se caracteriza por ritmos relajados, sintetizadores atmosféricos e instrumentos como marimbas y flautas que evocan atardeceres eternos.

Kygo no es un DJ convencional de formación empírica, su base clásica le permite elevar sus presentaciones a experiencias de estadio. Desde su irrupción viral en 2013 y el éxito masivo de “Firestone” en 2014, el noruego se convirtió en el artista que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Su capacidad para transformar éxitos de figuras como Marvin Gaye o U2 en piezas frescas para las nuevas generaciones lo ha posicionado como el colaborador más codiciado por vocalistas de la talla de Selena Gomez y Ellie Goulding.

El regreso de Kygo al Parque Simón Bolívar promete convertirse en el momento ideal para musicalizar la transición del día a la noche. Su presentación, programada de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. en el escenario Estéreo Picnic de Smirnoff, cobra un matiz especial en esta edición que celebra los 15 años del FEP.

Compartiendo cartel con artistas como The Killers y Sabrina Carpenter, el set del noruego equilibra nostalgia y euforia, con temas como “Stole the Show” y “Higher Love”, este último con la icónica voz de Whitney Houston, que evocan el carácter atemporal de su música.

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