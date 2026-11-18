Recordemos que este sonado caso empezó cuando Valdez Ybet presentó una demanda por daños y perjuicios, argumentando que fue coautor de ‘El baile del perrito’ y que sus derechos de autor fueron vulnerados.

El tribunal acogió parcialmente la demanda, dictaminando que Wilfrido Vargas y su empresa, Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., deberán pagar 12 millones de pesos dominicanos por daños morales y 2 millones adicionales por daños patrimoniales. Esta suma corresponde a aproximadamente 750 millones de pesos colombianos.



Ahora bien, tras el fallo, emitido el 28 de octubre de 2026 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de República Dominicana, donde se reconoció a Valdez como coautor del popular merengue lanzado en 1989. Vargas ha comunicado que empezará un proceso de apelación hacia esta sentencia.



La condena tiene como base la violación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor de República Dominicana, que protege los derechos de los creadores sobre sus obras. Valdez había solicitado originalmente una indemnización de 100 millones de pesos dominicanos, pero el tribunal fijó una suma menor.

Millonario pago queda pausado por apelación





Tras conocer el fallo de 14 millones de pesos, Wilfrido Vargas y su compañía anunciaron que apelarán la sentencia ante la Corte de Apelación, argumentando que la decisión aún no está en firme y que su ejecución quedará suspendida mientras se revisa el recurso. “Defenderemos nuestros derechos sobre la canción”, expresaron en un comunicado oficial difundido esta semana.



Por el momento, el equipo legal del merenguero sostiene que la sentencia de primera instancia puede ser modificada o revocada en la instancia de apelación, pues alegan que, bajo un nuevo análisis de los elementos probatorios presentados durante el proceso, es posible que haya un nuevo fallo. Mientras tanto, la ejecución del pago quedará suspendida.

Anteriormente los abogados de defensa de Vargas había argumentado que Valdez solo había intervenido como arreglista en el mencionado tema. Adicionalmente habían sostenido que se trataba de un caso que ya había caducado por el tiempo que había pasado desde que se lanzó la canción hasta el momento, no obstante el juez no lo consideró así.

Pruebas sobre ‘El baile del perrito’

Dentro de los elementos probatorios del caso se encuentran documentos que acreditan su participación en la creación de ‘El baile del perrito’, incluyendo registros de autoría, correspondencia y pruebas de su aporte en la composición del tema, testimonios de personas cercanas al proceso creativo, la existencia de un casete que evidencia la participación de Valdez en la grabación original, y hasta referencias en el propio libro de Wilfrido Vargas que respaldan la coautoría del músico.



El asunto continuará en la instancia de apelación, donde se definirá si se mantiene, modifica o revoca la decisión adoptada en primera instancia. Mientras tanto, Wilfrido Vargas y su equipo legal preparan su defensa para revertir la condena que podría costarle la millonaria suma al artista.

Hay que mencionar que no es la primera vez que ‘El baile del perrito’ está en disputa en un asunto legal. Hace más de 20 años el también músico Winston Paulino instauró una demanda para que le fueran reconocidos los derechos también como coautor del tema.

En el 2006 el juez Daniel Julio Nolasco, de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, ordenó a Vargas pagar una multa de 50 salarios mínimos dominicanos más una indemnización de $500,000 en moneda local a Paulino. Posteriormente hubo inconvenientes y el litigio se postergó hasta el 2013, cuando las partes hicieron un acuerdo privado y fue el demandante fue reconocido en el proceso de creación del éxito del merengue.

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