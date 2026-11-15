Wilfrido Vargas condenado a pagar millonaria suma por ‘El baile del perrito’ ¿Por qué razón?

Wilfrido Vargas uno de los merengueros más famosos del continente acaba de perder un caso frente a la justicia de su país, República Dominicana, ya que fue condenado a pagar 14 millones de pesos dominicanos (aproximadamente 230.000 dólares y cerca de 700 millones de pesos colombianos, al músico Juan Valdez Ybet.

Esto se debe a que la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, reconoció a Valdez Ybet como coautor de la letra y melodía de la parte B de la canción ‘El baile del perrito’, lanzada en 1989 y considerada uno de los temas más emblemáticos de Vargas.

Pese a que la defensa de Wilfrido alegaba que la labor de Valdez se limitó a ser arreglista, el tribunal determinó que su aporte superó esta faceta y debe participar en las ganancias que el tema ha tenido por más de 30 años.

Hay que mencionar que inicialmente la parte demandante hizo la solicitud de 100 millones de pesos dominicanos, esto quiere decir que pese a ganar el pleito, solo obtuvo el 14% de lo pedido. Según la sentencia 12 millones de pesos corresponden a daños morales y los 2 millones adicionales, a daños patrimoniales.

Al fijar la indemnización, la jueza tomó en cuenta que "El baile del perrito" alcanzó una amplia difusión nacional e internacional y Valdez no aparecía como coautor. Esto habría afectado su prestigio, reputación y trayectoria profesional durante las mencionadas décadas.

Las pruebas en contra de Wilfrido Vargas en caso ‘El baile del perrito’

El veredicto se dio después de que se analizaran testimonios de músico allegados a las dos partes. Ramón Orlando, Alejandro Abrahán Martínez Rodríguez y Santiago Delgado Veloz rindieron declaración. También se tuvo en cuenta lo dicho por el mismo Wilfrido en su libro de memorias ‘Me volviste loco, Wilfrido’, donde se refiere al aporte de Valdez en el referido tema.

Una de las piezas más relevantes allegadas como pruebas fue una grabación conservada en un casete y posteriormente convertida a digital, que revela conversaciones entre Wilfrido Vargas, Frantoni Santana y Juan Valdez durante la creación del tema. Allí Vargas mencionaría su inconformidad con una melodía inicial y solicitaría a Valdez desarrollar una nueva propuesta musical.

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El dictamen ordena a Wilfrido Vargas y a su empresa, la Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L. asumir las costas del proceso judicial y publicar el fallo en un periódico de circulación nacional.



Valdez también solicitó que se incluyera su nombre en los registros de las editoras musicales, sociedades de gestión colectiva y plataformas digitales, de tal manera que en adelante pueda recibir las regalías que le corresponden por la coautoría de ‘El baile del perrito’.

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