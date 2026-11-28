El 10 de enero del 2026 uno de los grandes exponentes de la música popular nacional, también denominada ahora regional colombiana, murió en medio de un accidente aeronáutico en inmediaciones del aeropuerto de Paipa, Boyacá. El Aventurero, llamado así por uno de sus grandes éxitos se desplazaba en su avioneta junto a su equipo de trabajo rumbo a Antioquia a dar un concierto cuando la aeronave se precipitó. No hubo sobrevivientes.

Este 27 de noviembre tras casi once meses de su partida, su equipo de trabajo lanzó el tema ‘Hablando claro’, que el artista dejó grabado.

“Una canción que Yeison grabó en vida y que hoy compartimos con profundo cariño, honrando su voz, su talento y todo lo que construyó a través de la música.

Seguiremos llevando tus canciones a cada rincón, Aventurero. Esa es nuestra promesa: cuidar y mantener vivo el legado que nos dejaste. YJ por siempre”, se lee en la cuenta de Instagram del artista que ha seguido activa informando a sus fanáticos sobre las presentaciones de la banda que se dedica a preservar su legado musical y que cuenta con el aval d ellos herederos del ídolo nacido en manzanares caldas.

En la publicación aparece el video del tema que está compuesto por imágenes en las que aparece Jiménez en algunas de sus presentaciones, así como de varios seguidores interpretando el nuevo tema. En el principio del material se puede ver a su esposa Sonia Restrepo, su hija Camila y su hermana, Lina.

Al final del video se lee el mensaje que el equipo de Jiménez le deja al artista: "Despedimos el 2026 con el dolor de tu ausencia, pero con la alegría de saber que tu música sigue viva. Gracias a cada jimenista que sigue cantando tus canciones, recordándote y manteniendo vivo tu legado. Aunque ya no estés físicamente, siempre estarás presente en nuestros corazones. Porque tu leyenda será eterna".

Sobre la letra una vez más el artista expresó en ella su sentir y su manera de pensar: "Si con dinero no puedes comprar la vida. Y de este mundo nada me voy a llevar. Por eso vivo disfrutándome el proceso”, se escucha en una de sus partes.

Una reflexión sobre la importancia de vivir y disfrutar el camino para alcanzar metas y para no olvidar que al morir no es posible llevar pertenencias.

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A continuación la letra completa del recién estrenado tema.

Letra completa de ‘Hablando claro’, de Yeison Jiménez



Hablando claro, sé que no me sobra nada

En estos días, ¿para qué tener de más?

Si con dinero no puedes comprar la vida

Y de este mundo nada me voy a llevar

Por eso vivo disfrutándome el proceso

Pa’ que la envidia siempre tenga de qué hablar

No me preocupo si me caigo o me tropiezo

A la final siempre me vuelvo a levantar



CORO

Y vivo siempre jalando pa’ delante

Voy a paso constante, nunca miro hacia atrás

Porque la gente siempre vive pendiente

Y nunca me he importado si hablan bien o si hablan mal

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Ni Jesucristo los tuvo a todos contentos

Y la verdad de eso ya es mucho que decir

No me las pico ni de rico le aparento

Tengo lo mío pa’ comer y pa’ vivir

Cuando yo quiera, me emborracho y me amanezco

Que quede claro que no les vengo a pedir

Coro…



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