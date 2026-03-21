Young Miko, la artista que lleva el orgullo LGBTQ+ al FEP 2026: ¿a qué hora se presenta?

La carrera en ascenso de Young Miko está renovando la música urbana con canciones llenas de identidad y placer femenino. Fotografía por: Instagram - @empiremusicfest

La presencia de Young Miko en el marco del Festival Estéreo Picnic este sábado 21 de marzo, no solo responde a su creciente popularidad, sino a la consolidación de una propuesta artística que ha logrado redefinir el lugar de las mujeres dentro del reguetón contemporáneo.

Desde el significado de su nombre, María Victoria Ramírez de Arellano Cardona ha construido una narrativa que trasciende lo musical. “Miko”, inspirado en las sacerdotisas de los templos japoneses, refleja su fascinación por la cultura nipona y el anime, elementos con los que guarda una conexión profunda.

A esto se suma el prefijo “Young”, que aporta la frescura de su visión generacional. Este origen es fundamental, pues la artista afirmó para Vogue México que su marca integra referencias globales para traducirlas en un estilo auténtico dentro del panorama urbano latino.

Su irrupción en la escena responde también a una evolución de la industria, donde las plataformas digitales permiten el surgimiento de voces con discursos propios.

Aunque nacer en espacios como SoundCloud no es inusual, en el caso de Young Miko destaca su capacidad para diferenciarse en un género a menudo señalado por su linealidad. Su sonido introduce matices distintos, fusionando el trap y el hip-hop con elementos alternativos donde la estética y el mensaje adquieren un papel protagónico.

Otro pilar importante en su propuesta es la naturalidad con la que aborda su orientación sexual. La puertoriqueña ha integrado su identidad LGBTQ+ en sus letras de manera orgánica, utilizando pronombres femeninos para hablar de sus intereses románticos sin recurrir al morbo o al cliché.

Esto ha sido clave para que una generación de jóvenes se sienta representada en un género que, históricamente, ha sido hipermasculino y heteronormativo. Al cantar sobre el deseo y el amor entre mujeres con la misma libertad, expande los límites de lo que es posible decir y ser dentro de la música.

El salto a la escena global

El crecimiento de “Miko” se refleja igualmente en su reciente vínculo con grandes marcas internacionales.

Para la puertorriqueña, este tipo de proyectos posee una dimensión personal significativa. La conexión con marcas globales le permite representar la cultura latina en escenarios de alta visibilidad, posicionando el idioma como un elemento central en la industria cultural. Su llegada al público bogotano en el Estéreo Picnic se inscribe, así, en un momento cumbre de su carrera.

Es probable que durante su presentación los asistentes escuchen himnos generacionales como “Lisa” o la coreada “Classy 101”, temas que han consolidado su lugar en las listas de reproducción globales, junto a colaboraciones que han ampliado su alcance con artistas como Karol G, Bad Bunny y Kany García. La cita con Young Miko es este sábado de 9:00 p. m. a 10:15 p. m. en el Escenario Adidas.

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