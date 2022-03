Natalia Durán confiesa difícil y traumático pasado en revelador video

Natalia Durán subió un emotivo video a sus redes Foto: Instagram

El año pasado Natalia Durán sorprendió a sus seguidores cuando reveló que padecía un cáncer de tiroides. La actriz, que se hizo muy conocida tras su participación en Padres e hijos y más recientemente La ley del corazón, aparece en redes cada cierto tiempo para dar noticias sobre su estado. Natalia se ha tenido que someter a tres cirugías y, aunque en algunos momentos las novedades no son muy alentadoras, ella ha procurado mantenerse optimista y de buen ánimo frente a la situación.

Las más recientes publicaciones en redes de la actriz, que en enero pasado cumplió 40 años, evidencian que, al tiempo con su tratamiento, ha querido compartir su experiencia con otras mujeres que puede estar padeciendo de males similares en charlas. Recordemos que Durán también ha explicado que su cáncer está directamente relacionado con el síndrome de Asia que padeció, en su caso producto de implantes mamarios que finalmente se retiró hace ya varios años.

Aquí las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento y la cultura

Adicionalmente, también ha comentado que en este tiempo ha combinado el tratamiento con retiros, cursos y talleres que la han enriquecido espiritual y emocionalmente. Justamente en ese camino ha descubierto que el cáncer no ha sido fortuito ni aislado, sino que podría obedecer a experiencias difíciles a lo largo de su vida.

El video que Natalia denominó Partecitas de mi vida lo descubrió así: “Este video va dedicado a mi familia quienes me han apoyado incondicionalmente y sostenido ahora y durante toda mi vida. Los amo son la razón de mi existir. A todos mis amigos quienes saben muy bien cuánto los amo y a quienes han llenado mi vida de momentos únicos de amor y apoyo en los diferentes momentos de mi proceso. A todos quienes me mandan mensajes, oran por mi y me mandan su amor, gracias por sostenerme y llenarme de motivos para seguir. Gracias divina para todos!”

El revelador video comenzó cuando la actriz explicó la razón de hacerlo y a quién esta dirigido: “este video lo he tratado de grabar muchas veces en diferentes momentos de mi proceso”, comentó. “Va para las mujeres que se sienten solas y con desesperanzas, para las mujeres que no se ven hermosas así mismas, que tal vez están atrapadas en una relación toxica…”, dijo Durán, pero también para las que atraviesan por enfermedades duras, las que se sienten juzgadas o incomprendidas o saben “que el dolor no es comparable o medible”. También incluyó a los hombres que han sido “presionados y formados en esta sociedad y que tiene que demostrar la hombría”.

Natalia comenzó revelando que sus quebrantos de salud datan de hace una década. “Hace unos diez años más o menos pasé de ser una persona atractiva feliz, me sentía muy capaz, hacia deportes, mi existir en la vida era muy dinámico y comencé esta experiencia de ir perdiendo de a poco mi seguridad…. Empecé a enfermarme”. Luego reveló que su carrera empezó una decadencia, fruto de su deterioro de salud. “El talento se estaba yendo no podía aprenderme los libretos”, hubo varios castings a los que llegó sin estar preparada lo cual afectó sus oportunidades.

“Mi memoria totalmente en decadencia, todavía me cuesta muchísimo encontrar las palabras para expresarme fluidamente”, comentó la actriz que decidió dejar la presentación porque no encontraba las palabras para desenvolverse. “Me tocaba rechazar muchos trabajos porque empecé a perder mis facultades cognitivas, mi memoria estaba muy mal”.

Natalia Durán víctima de su padre biológico

La actriz que empezó a hacerse exámenes médicos para determinar lo que le ocurría paralelamente empezó a darse cuenta que muchos de sus síntomas eran similar a los que presentan quienes sufren de síndrome de Asia, que es ocasionado por la presencia de prótesis en el cuerpo, en su caso en los senos. En el video revela cómo fue su proceso para empezar la sanación interior que le permitiera encontrar respuestas a tantos interrogantes. “Y entonces me tocó reconstruir mi vida a partir del dolor”, dijo la actriz que se quitó las prótesis mamarias y hoy entiende que cuando se operó no fue solo por vanidad sino que había algo más profundo que en su caso estaba ligado a su niñez.

La actriz reveló que tiene dos padres porque fue adoptada por Mauricio Durán, quien fue un progenitor ejemplar, “pero tuve un papá biológico que se llamaba Fernando Segura” y quien ya murió pero cuando ella era niña “abusó de mí, de manera sexual”. Esto cree que le generó con el tiempo falta de autoaceptación con respecto a su cuerpo. Se refirió a sus orígenes humildes, a lo que sentía con “no encajar”, a las exigencias de la sociedad porque las mujeres sena bellezas y perfectas. Estuvo en varias relaciones sentimentales de ese tipo. Natalia también se refirió a la costumbre inadecuada de hablar del cuerpo del otro y tener expectativas sobre la mujer.

Partecitas de mi Vida

También te puede interesar: Reaparece Natalia Durán luego de tercera cirugía en su lucha contra el cáncer

La actriz había anticipado que subiría el material en un video anterior, en el cual explicó que sus seguidores “entenderán mucho mejor muchas reflexiones que yo considero importantes de mi proceso. Ojalá a alguien le sirva. Estoy feliz y bueno, vamos hablando”, dijo visiblemente tranquila, dejando al descubierto que atraviesa por un buen periodo en el que hay amor y perdón en su vida.

La actriz también se refirió a la muerte de su madre a causa de cáncer de seno. Así mismo al momento en que le dieron su diagnóstico de cáncer. “Es un golpe de la muerte directo a la cabeza diciendo aquí estoy”. Entre otros aspectos explicó que está centrada en su desarrollo personal y su interés de vivir desde una perspectiva más amplia. “Vale la pena ser libre, liberarse”.