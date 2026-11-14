Natalia Santa guionista de Palacio: "Muchas veces llega antes el periodismo que la justicia"

Hace 41 años el país tuvo otro de sus episodios traumáticos. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma de las Fuerzas Armadas, ambas ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985.

“La historia del Palacio de Justicia la han contado muchas veces. Hay muchos libros sobre el Palacio, ficción y crónica también, y periodismo investigativo. Creo que debe ser uno de los temas más estudiados, más analizados y más comentados de la historia reciente del país. Pero siempre había sido desde la prensa, desde lo escrito. También hay varios documentales y programas periodísticos, pero ficciones pocas. Hay dos películas, una obra de teatro y se ha tocado el tema tangencialmente en otras series, pero como serie para plataformas nunca se había hecho”, dijo Natalia Santa, “showrunner” y guionista de “Palacio”, serie de Netflix que se estrenó recientemente.

En entrevista para Vea de El Espectador, cuenta que fue Juliana Moreno, productora de Dinamo en 2018, quien empezó a trabajar en este proyecto, pero fue hasta 2021 que ella se sumó para retomarlo. “Teníamos una investigación previa, tenía una propuesta y empecé a desarrollarla con otro ángulo y con otra perspectiva, que en este caso era la de la periodista o el periodista”.

Aquí es donde el periodismo cobra importancia: uno de los personajes vitales de la serie, que representa en general el oficio y el aporte que este tuvo sobre lo ocurrido en el Palacio, fue el de Olga Behar, interpretada por Luna Baxter.

"Palacio", un trabajo con muchas visiones

“El primer libro que leí fue el de Germán Castro Caycedo, ‘El Palacio sin máscara’, que es brutal porque está hecho de documentos públicos, expedientes, indagatorias, cosas que están en las fiscalías, material que se conocía y que fue público. A partir de ese libro, empecé una propuesta alrededor del periodismo y finalmente ese fue el camino que tomó la serie. Luego se fueron uniendo al equipo otros investigadores.

Desde el principio estuvo también Mariana Berenguer, que fue la productora y que me llamó a ser parte del proyecto, y luego se unió el equipo de guionistas”, afirmó Santa, quien quiso resaltar que “Palacio” es un trabajo con muchas visiones: “es el resultado del trabajo de cientos de personas que estuvieron desde el desarrollo, la investigación, abogados, guionistas, productores que hicieron posible que esta serie fuera lo que es y lo que ustedes ven ahora”.

Quiero preguntar por la importancia que tienen las mujeres en esta historia: Pilar Navarrete, Ángela María Buitrago, incluso “La Mona”.

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"En esta investigación nos fuimos encontrando con una cantidad de hechos que sentíamos que teníamos que contar si queríamos dar una visión global de lo que había sucedido. No podíamos quedarnos en una sola mirada, pero, sobre todo, teníamos que contar la historia de las víctimas. Para nosotros, las víctimas y quienes habían intentado hacer justicia, llegar a la verdad y mantener viva la memoria del Palacio eran a quienes teníamos que darles voz en esta historia.

A través de montones de entrevistas y de lecturas llegamos a Pilar Navarrete, que es la esposa de Jimmy Beltrán, uno de los desaparecidos de la cafetería. Ella fue súper generosa con nosotros, nos invitó a su casa, nos abrió los álbumes familiares, nos contó su historia y, de una manera muy orgánica, nos fuimos dando cuenta de que ella tenía que ser una de las voces que representara, además, a todas las demás víctimas del Palacio, civiles y empleados de la cafetería.

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Luego, en esta investigación, también apareció el libro de Olga como una mirada única sobre los hechos. Primero, porque Olga fue cercana a varios de los protagonistas. Ella era amiga de Eduardo Umaña, conocía muy bien a los magistrados porque cubría el Palacio de Justicia y, además, fue de las pocas periodistas que tuvo acceso a la única sobreviviente que pudiera dar testimonio de lo que había pasado con la guerrillera Clara Enciso. Su libro reunía todas estas voces, y desde el inicio nos parecía muy importante incluir el trabajo de los periodistas que fueron los primeros en denunciar lo que había pasado.

Justo ahí encontramos estas voces que resultaron ser voces femeninas. No lo pensé antes, pero así se fue armando. Por supuesto, teníamos que terminar con la lucha incansable y con los logros, digamos, los primeros logros de la justicia respecto al caso del Palacio, los que logró Ángela María. Ahí contamos desde muchos puntos de vista el drama del Palacio con estas voces femeninas.

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Luego están los militares y está el Gobierno, a los que también queríamos mostrar desde esos puntos de vista, pero ahí no tenemos una representación de un único personaje, sino que es más desde todos los diversos puntos de vista, tanto del Gobierno como de los militares.

A mí me impresionó mucho desde el inicio de la investigación una entrevista en la que a Ángela María le preguntan: “¿Usted qué piensa de esto? ¿Usted qué cree de esto?”, referente al Palacio de Justicia. Y ella dijo: “No es lo que yo piense o no es lo que yo crea, es lo que yo pueda demostrar y los hechos que yo pueda demostrar”. Eso creo que fue la directriz para nosotros.

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Sabíamos que era un caso complejo, sabíamos que teníamos que contar muchos puntos de vista, porque justo no todos los puntos de vista coinciden. Veíamos que no se trataba de lo que nosotros creyéramos o pensáramos, sino de lo que estaba documentado. Por eso, más allá de las implicaciones legales, que siempre fuimos conscientes de eso, sabíamos que teníamos un compromiso con la historia de Colombia y con las personas que estaban involucradas en esos hechos.

Todo eso nos obligaba a adaptar esos hechos a la lógica de la ficción, pero siempre sabiendo que teníamos que ser responsables con la información que teníamos y con cómo dábamos esa información".

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¿Qué representó participar en una producción?

"Creo que este es uno de los proyectos, o es el proyecto más importante de mi vida. Primero, porque llevo muchos años en él y, segundo, porque siento que es un ejercicio de memoria indispensable, necesario y urgente que como sociedad tenemos que hacer. Esta lucha contra la memoria que estamos viviendo, esta intención de borrar algunos hechos históricos nos hace mucho mal como sociedad y tenemos que oponernos a esto y hacerlo con propuestas concretas".

Quiero preguntarle por la importancia que tiene Olga Behar y y el periodismo en este caso.

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"Para nosotros el papel del periodista fue siempre crucial. Y Olga en la serie no es solo Olga. En la serie representa las voces de muchos otros periodistas que hicieron cosas que cambiaron el desarrollo de los acontecimientos y que contribuyeron a que la justicia pudiera operar. Entre esos, Daniel Coronell, que fue el que publicó en los medios el video de Carlos Urán saliendo con vida. Bueno, Germán Castro Caycedo, que hizo un trabajo increíble. Ana Carrigan. Bueno, acá tengo toda mi lista de libros indispensables.

Hay otro libro que es fundamental, que se llama ‘Las dos tomas’, que sale un año después, en el que hay una recopilación de todos los artículos, testimonios y entrevistas que se hacen en el año siguiente o en las semanas siguientes a la toma. Todos esos esfuerzos de estos periodistas porque no se enterrara la verdad, porque no se borraran los hechos y las pruebas, fueron los que permitieron que después, muchos años después, la justicia pudiera operar.

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Entonces, Olga, y lo hablamos con ella, hay cosas que en la vida real no hizo exactamente, pero ella representa a todos esos periodistas de los que nosotros no podemos contar cada historia particular, igual que Pilar representa los esfuerzos, las luchas y la persistencia de todas las familias de víctimas.

En Olga están concentrados esos esfuerzos, la valentía, lo que está en juego para estos periodistas. Ella se tuvo que exiliar por cuenta de las investigaciones que estaba llevando sobre el Palacio. Su vida estuvo en peligro. Uno de sus amigos del alma murió asesinado, no solo por las investigaciones relacionadas con el Palacio, sino por muchas otras investigaciones, que es Eduardo Umaña.

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Entender el riesgo que toma un periodista cuando decide contar la verdad, para nosotros era fundamental. Que el espectador entendiera la función social que tiene el periodismo en Colombia y cómo muchas veces llega antes el periodismo que la justicia".