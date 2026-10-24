Netflix, HBO Max, Disney+ y más: 5 películas y series para ver el fin de semana

Acción, suspenso y comedia, todo por cuenta de Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y Lifetime. Foto: Disney+; Netflix; HBO Max - Cortesía Disney+

‘Lupin’, ‘Georgie y Mandy: su primer matrimonio’, ‘Coppola, el representante’, ´La lista terminal’ y ‘Vida de mentiras’, tienen todos los ingredientes para disfrutar frente a la pantalla.

‘Lupin’- Netflix

LuPara descubrir a un culpable, Assane debe recurrir a sus famosas estrategias. Foto: Netflix

Assane Diop (Omar Sy) sigue en la cárcel. Han pasado cuatro años desde su detención y él solo quiere saldar sus deudas y reunirse con los suyos. Pero el anuncio de varios robos en museos, supuestamente apuntan hacia él. En uno de ellos, donde fue herida la capitana Belkacem (Shirine Boutella), habría sido captado en cámara. Ahora Assane debe escapar y desenmascarar al verdadero culpable, así tenga que recurrir a las artimañas de Lupin. Con Antoine Gouy en el rol de Benjamin, Ludivine Sagnier, quien interpreta a Claire y Théo Christine, que personifica a Raoul, el hijo de Diop.

‘Georgie y Mandy: su primer matrimonio’- HBO Max

La convivencia de Georgie y Mandy atraviesa por pruebas de confianza, celos y diferencia de conceptos. Ponerse de acuerdo resulta a veces difícil. Foto: HBO Max - Cortesía HBO Max

Georgie Cooper (Montana Jordan) tiene que lidiar con varios conflictos, pues aparte de las diferencias de conceptos con Mandy McAllister (Emily Osment), su esposa, en cuanto a la educación de CeeCee, trata de equilibrar su vida profesional, la relación con sus suegros Audrey (Rachel Bay Jones) y Jim (Will Sasso) y su complicada relación con Mary (Zoe Perry), causada por su nuevo amor. Con Dougie Baldwin (Connor), Jessie Prez (Ruben). Produce Chuck Lorre.

‘Coppola, el representante’- Disney+

En la segunda temporada, Coppola recurre de forma no lineal, varios aspectos de su vida: ascenso, bancarrota y excesos. Foto: Disney+ - Cortesía Disney+

Llega la segunda temporada de la serie de comedia que cuenta detalles de la vida de Guillermo Coppola (interpretado por Juan Minujín), quien fue el representante de Diego Armando Maradona, recorre su trayectoria desde el inicio de su trabajo juntos, en 1984, hasta el momento en que quedó en bancarrota.

En una historia que no tiene una secuencia lineal, los televidentes descubrirán las anécdotas detrás de la pelea entre la barra del Boca Juniors y los jugadores del equipo, el momento del funeral del 10, los viajes y excesos del famoso representante y la manera que encontró para reinventarse, se grabó en Punta del Este, Buenos Aires, Montevideo y Nápoles. Con Mónica Antonópulos como Amalia González, Macarena Achaga en el rol de Amalia, Anna Favella en el papel de Doménica, María Marull quien encarnó a Silvia y Rodrigo Noya como Lucas Mateo. Dirige Ariel Winograd.

‘La lista terminal’- Prime Video

Aunque acabó con la lista, Reece debe enfrentar una situación peligrosa. Foto: Prime Video - Cortesía Prime Video

Cuando James Reece (Chris Pratt) cree que las cuentas están saldadas en su lista y que puede reorganizar su vida, aparece un nuevo reto, pues tiene que desbaratar una conspiración que nace en Moscú y llega a involucrar a su familia. Reece debe limpiar su nombre al precio que sea. Tom Hooper regresa como Raife Hastings, Constance Wu es de nuevo la corresponsal de guerra Katie Buranek y Dar Salim le da vida a Mohammed Farooq, contratista de la CIA.

‘Vida de mentiras’- Lifetime Movies

Carrie no solo descubre que existe otra mujer que dice ser la esposa de su marido, ahora debe cuidarse de amenazas si sigue buscando más respuestas. Foto: Lifetime - Cortesía Lifetime Movies

Timothy (Jordan Van Dyck), el esposo de Carrie (Tanisha Thammavongsa) sufre un accidente y ella, que es paramédico, le presta asistencia. Pero su cónyuge no va solo, pues a su lado está Brianna (Sarah Cleveland), quien asegura que es su esposa. Finalmente, el hombre fallece y comienza la investigación por asesinato, pero Carrie empieza a recibir llamadas extrañas.

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