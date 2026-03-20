Netflix, HBO Max, Prime Video y más plataformas: series y películas para ver este puente

Emmanuel Restrepo, Delfina Chaves, Mariano González, Mario Casas, Ben O’Toole y Sean Penn hacen parte de los elencos de las producciones que te recomendamos.

‘La primera vez’ – Netflix

En la cuarta y última temporada de la serie, Camilo, Eva y sus amigos se enfrentan a decisiones de la vida adulta. Fotografía por: Netflix

En su cuarta temporada de la serie, Camilo Granados (Emmanuel Restrepo) se enfrenta a las reacciones que produce su libro y también a los cambios de su relación con Eva Samper (Francisca Estévez) y a la dinámica que los lleva a pelearse y reconciliarse. Los hechos de la vida nacional también hacen que tomen importantes decisiones personales y que refuercen su vínculo. Con Sergio Palau (Martín Salcedo), Brandon Figueredo (Álvaro Castro), Julián Cerati (Gustavo Pabón), Verónica Orozco (Ana Larrarte), María Cecilia Botero (Lucy Cepeda) y Santiago Alarcón (José Granados).

‘Máxima’- HBO Max

En esta temporada, la economista Máxima Zorreguieta (Delfina Chaves), hoy la Reina Máxima de los Países Bajos, se convierte, el 2 de febrero del 2002, en la esposa del príncipe Guillermo Alejandro (Martijn Lakemeier), heredero al trono. La argentina ingresa a un mundo desconocido, donde todas sus actuaciones son escrutadas dentro y fuera del país donde nació su esposo. Su relación con su suegra, la Reina Beatriz (Elsie de Brauw), la maternidad (tiene 3 hijas) y las nuevas funciones que debe desarrollar, hacen parte de la trama de esta serie, en la que también participan Sebastian Koch (Claus Von Amsberg), Daniel Freire (Jorge Zorreguieta) y Valeria Alonso (María del Carmen Cerutti).

‘O11CE: NUEVA GENERACIÓN’ -Disney+

Gabo Moreti (Mariano González), Ricky Flores (David Penagos) y Dedé Duarte (Luan Brum) triunfan el fútbol de Europa y deciden regresar para sorprender a los integrantes del Instituto Académico Deportivo, el lugar donde comenzó a gestarse su exitoso presente. Pero nada es como antes, y su antiguo equipo, Los Halcones Dorados, está punto de irse al descenso. Los jugadores deciden trabajar por el renacimiento del lugar y la recuperación de la mística del deporte en las nuevas generaciones. Con Javier Eloy (Joaco Costa), Nicolás Pauls (Francisco Velásquez), Paulina Vetrano (Zoe Velásquez) y Alberto de Carabassa (Luca). Los futbolistas Sergio ‘Kun’ Agüero y Santiago Giménez tienen una participación especial.

‘Zeta’- Prime Video

Después del asesinato de cuatro agentes del CNI, que participaron en ‘Operación Ciénaga’, un operativo secreto que hace 35 años se realizó en Colombia, el agente Zeta (Mario Casas), es encargado para encontrar a Ancares (Luis Zahera), único sobreviviente de la misión. En su búsqueda de la verdad, Zeta une esfuerzos con la agente Alfa (Mariela Garriga). En el filme participan los colombianos Cristina Umaña y Christian Tappan.

‘C*A*U*G*H*T’ – AMC

Cuando los soldados australianos Rowdy Gaines (Ben O´Toole), Dylan Fox (Kick Gurry), Albhanis Mouawad (Lincoln Younes) y Phil Choi (Alexander England) son apresados en medio de una misión secreta y confundidos con soldados de Estados Unidos, solo encuentran una forma de salvarse: hacer videos que se vuelven virales y que logren, con la atención del público, sacarlos de la prisión. Con Fayssal Bazzi (director Bustard), Rebecca Breeds (Josie Justice), Sean Penn, Susan Sarandon como Alaska Adams y Travis Fimmel en el rol de El Dingo.

Estreno: lunes 23 de marzo- 10:00 p.m.

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