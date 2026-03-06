Netflix, HBO Max, Prime Video y más recomendados para ver el fin de semana

Si eres fanático de la aventura, el humor, los relatos inspiradores, la pasión, el misterio y el drama, no puedes perderte las recomendaciones de este fin de semana.

‘Vladimir’- Netflix

M pierde la cabeza por Vladimir, al punto de desafiarlo todo por su obsesión. Fotografía por: Netflix

La vida de M (Rachel Weisz), profesora universitaria cambia dramáticamente con la aparición de Vladimir (Leo Woodall), un colega suyo. La también escritora, atrapada por el escándalo con tintes sexuales que protagonizó su esposo John (John Slattery), se obsesiona con su joven compañero, al punto de arriesgarlo todo por cumplir con sus fantasías. Con Jessica Henwick (Cynthia), Miriam Silverman (Florence) y Matt Walsh (David).

‘Outlander’ - Disney+

En la temporada final, Claire (Caitriona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan) regresan a Fraser’s Ridge, pero deben adaptarse a los cambios que ha sufrido su hogar. Misterios y secretos se cruzan en sus caminos, especialmente el relacionado con Faith, la hija que creyeron que había muerto al nacer. Con Sophie Skelton (Briana) y Richard Rankin (Roger).

‘El joven Sherlock ‘- Prime Video

Sherlock Holmes (Hero Fiennes) es un joven incontrolable que viaja a Oxford, donde, para recuperar su libertad y salvar su vida, debe resolver su primer homicidio. En este, su primer gran caso, cuenta con la ayuda de un amigo, Dónal Finn (James Morarty), quien luego se convertirá en su peor enemigo.

Actúan también Joseph Fiennes y Natasha McElhone como Silas y Cordelia, los padres de Sherlock, Colin Firth en el rol de Sir Bucephalis Hodge y Zine Tseng quien interpreta a la princesa Gulun Shou’an.

‘Rooster’- HBO Max

Greg Russo (Steve Carrell) es un escritor que buscando apoyar a su hija Katie (Charly Clive), que atraviesa un tiempo difícil después de la infidelidad de Archie (Phil Dunster), su esposo, quien la deja por Sunni (Lauren Tsai), una mujer más joven, se va a vivir al campus universitario donde ella dicta clases de Historia del arte. El padre se sumergirá en el mundo universitario mientras intenta volver a comenzar después de su divorcio y reconstruye su relación con Katie desde otro punto de vista.

´Ted’ - Universal+

En 1994, John Bennett (Max Burkholder) vive en Boston e intenta sobrevivir a su último año de secundaria. En esta travesía llena de situaciones llenas de humor, pero también de drama familiar, lo acompaña, de nuevo, Ted (con la voz de Seth MacFarlane), su temperamental pero leal oso y Maddie (Giorgia Whingham), su prima que, aunque molesta, es una especie de voz de la razón para los inmaduros protagonistas.

En el Día Internacional de la Mujer: ‘Peace Peace Now Now’- Lifetime

El 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de La Mujer, se estrena, a partir de las 10:00 p.m. esta miniserie documental muestra, en cuatro episodios, las historias de mujeres que simbolizan el coraje y la resiliencia en medio de los conflictos. Cuatro celebridades acompañan cada historia.

‘La cueca sola’: Shirley Manson, vocalista de Garbage, conoce la historia de tres mujeres cuyos esposos desaparecieron, que encuentran en el baile tradicional de Chile, la manera de denuncia contra la dictadura de Augusto Pinochet.

‘La ciudad de las mujeres’: La actriz chilena Daniela Vega llega al relato de un pueblo en Turbaco (Colombia) fundado por mujeres desplazadas que perdieron familiares y hogares por causa del conflicto armado. En este nuevo territorio buscan crea comunidad y reconstruir sus vidas

‘Las mujeres de la tierra’: Con la actriz mexicana Yalitza Aparicio a la cabeza, las abuelas de Sepur Zarco cuentan su historia de supervivencia después de 36 años de guerra civil en Guatemala. Estas mujeres hablan de abusos y violencia sexual mientras se refieren a su lucha por la verdad y la reparación.

“Libertad bajo condena”: Ester Expósito sigue paso a paso la historia de la periodista Lydia Cacho, quien tras la publicación de “Los demonios del Edén”, libro en el que sacó a la luz una red de pedofilia y tráfico sexual de menores en la que estaban involucrados importantes personajes de México, sufrió detenciones ilegales y torturas que la llevaron al exilio en España.

