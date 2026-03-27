Netflix, HBO Max y más: estos son los estrenos para este fin de semana

Jack Black, Alan Ritchson, Dennis Quaid, Miley Cyrus, Tatiana Glikman y Alicia S Mason hacen parte los elencos de las producciones recomendadas para este fin de semana.

‘Anaconda’ - HBO Max

Anaconda Fotografía por: HBO Max

Ronald Griffen, a quien todos llaman Griff (Paul Rudd) obtiene los derechos de la película ‘Anaconda’ y junto con sus amigos Doug McCallister (Jack Black), Claire Simmonds (Thandie Newton) y Kenny Trent (Steve Zahn) viaja a la selva brasileña para filmar una nueva versión de la cinta. Los amigos se encontrarán allí con una ambiciosa minera y se enfrentarán a un peligroso animal que deben matar para sobrevivir. Con Daniela Melchoir (Ana Almeida) y Selton Mello (Santiago).

‘Máquina de guerra’- Netflix

81 (Alan Ritchson) se destaca por sus habilidades en el programa de entrenamiento para Ranger, pero debe ponerse a prueba cuando lo designan para una misión controlada, pero que en realidad de transforma en una intensa lucha contra una máquina extraterrestre que ya mató a sus compañeros. Con Dennis Quaid en el rol del sargento mayor Sheridan, Esai Morales como el primer sargento Torres, Stephan James que asume el personaje de “7” y Blake Richardson quien encarna a”15”.

‘Hannah Montana: especial 20° aniversario’- Disney+

Con un gran especial, que incluye una entrevista exclusiva de Miley Cyrus, que recuerda los momentos inolvidables de la serie que se estrenó el 24 de marzo de 2006, los fanáticos de la producción recuerdan las aventuras de Miley Stewart, la jovencita que por un lado es estrella de rock y por el otro, es la hija de Robby Ray Stewart, hermana de Jackson y amiga de Oliver. Aquí, con la presentación de Alex Cooper, también se incluyen tras escena e invitados especiales. La intérprete de ‘Flowers’ también tendrá una intervención musical.

‘La tierra sin humanos’- History

Esta serie documental lanzó sus primeras dos temporadas hace 15 años, y ahora en su regreso, apoyada en tecnología de inteligencia artificial, muestra a los televidentes como sería el mundo sin humanos. Nueva Orleans y Londres inundadas, el nacimiento de nuevos ecosistemas, incendios, la expansión del Central Park en Nueva York, incendios en Las Vegas y la visión del caos en los puertos marítimos del mundo hacen parte de estos ocho capítulos que estarán al aire cada viernes.

‘Amor animal’- Prime Video

Kaia (Tatiana Glikman) y Nico (Franco Masini) viven dos realidades muy distintas: ella, una artista de trap con pocos recursos, que busca un lugar en la escena musical, y él, un joven con recursos que batalla con los temas de salud mental que llevaron a estar en una clínica. El amor surge entre ellos, pero también desata una guerra entre bandas. Santiago Achaga y Valentina Zenere participan en la serie.

‘Presión en la cabina’- Lifetime

Nora (Alicia S Mason) es azafata, y en vuelo hacia Washington donde viaja Miles (Jon Briddell), un ejecutivo que por ser testigo que debe llegar a salvo a su destino. La mujer recibe una llamada de un desconocido que le dice que tiene que envenenarlo o su hija Jordan (Sophie Woods) pagará las consecuencias. En pleno vuelo se desata el infierno, pues el verdadero villano está a bordo. Christopher Sky (Daniel), Joseph Nicholson (Jerry), Ashely Brinkman (Ariel) y Sam Schweikert (Parker).

Sábado 28 a las 9:00 p.m.

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