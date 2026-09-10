Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, fue acusado de seis delitos sexuales en Reino Unido

El actor británico Noel Clarke, conocido por interpretar a Mickey Smith en la serie Doctor Who, fue acusado formalmente de seis delitos sexuales en Reino Unido. La Fiscalía de la Corona confirmó este 9 de septiembre que enfrenta dos cargos de agresión sexual, tres de voyerismo y uno de exposición indecente. Clarke, de 50 años, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el próximo 21 de octubre.

¿Qué pasó con el actor Noel Clarke?

La investigación que derivó en los cargos comenzó en septiembre de 2025, después de nuevas pesquisas policiales. Las autoridades señalaron que la Fiscalía determinó que existían pruebas suficientes para llevar el caso ante los tribunales y que procesarlo era de interés público. Clarke ha negado previamente acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

En abril de 2021, The Guardian lanzó una investigación que reveló que 20 mujeres que habían trabajado con Noel Clarke lo acusaron de una serie de comportamientos, incluyendo acoso sexual, tocamientos no consentidos, abuso y acoso laboral. Algunas de estas denuncias también mencionaban conductas inapropiadas relacionadas con audiciones y escenas de contenido sexual. Clarke negó las acusaciones, aunque admitió haber hecho un comentario inapropiado y se disculpó por ello. Entre los testimonios compartidos, varias mujeres afirmaron que Clarke había abusado de su posición en la industria para presionarlas. Algunas relataron experiencias de tocamientos, comentarios sexuales, y solicitudes inapropiadas durante los procesos de casting, describiendo conductas que cruzaban la línea profesional. Una de las acusaciones indicaba que Clarke habría grabado una audición en la que una actriz aparecía desnuda y luego mostró esas imágenes sin su consentimiento.

Las denuncias impactaron su carrera de manera inmediata. BAFTA decidió suspender su membresía y le retiró el reconocimiento que le había otorgado por su aporte al cine británico. Además, varias empresas y proyectos profesionales comenzaron a distanciarse de él. En ese momento, Clarke se defendió, afirmando que las acusaciones eran falsas o habían sido malinterpretadas.

Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’ EFE/EPA/NEIL HALL Foto: EFE - NEIL HALL

¿Quién es Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’?

Clarke es un actor, guionista, director y productor británico, nacido en Londres el 6 de diciembre de 1975. Su carrera comenzó a finales de los años noventa, y rápidamente se hizo famoso gracias a su participación en series como Auf Wiedersehen, Pet. En 2003, su talento fue reconocido con el Premio Laurence Olivier como actor revelación por su destacada actuación en el teatro. Sin embargo, su papel más famoso a nivel internacional llegó cuando interpretó a Mickey Smith en Doctor Who. Clarke dio vida a este personaje entre 2005 y 2010, principalmente durante las etapas de los doctores Christopher Eccleston y David Tennant.

Mickey, quien era el novio de Rose Tyler, interpretada por Billie Piper, evolucionó de ser un personaje secundario a convertirse en una figura clave en las aventuras del Doctor. Pero Clarke no solo se ha destacado como actor; también ha dejado su huella como cineasta. Escribió y protagonizó Kidulthood una película que retrata la vida de los jóvenes en Londres, y luego escribió, dirigió y protagonizó Adulthood, seguido de Brotherhood. Además, ha participado en producciones como Star Trek Into Darkness, Bulletproof y SAS: Red Notice.

En 2009, fue galardonado con el BAFTA Rising Star Award, un reconocimiento que sin duda catapultó su carrera. Sin embargo, su camino se vio afectado más tarde por acusaciones de conducta sexual inapropiada y acoso.