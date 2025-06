‘P. Diddy’: Este es el libro que está leyendo en su juicio en Nueva York

El rapero, de 55 años de edad, se encuentra en medio de las audiencias judiciales de Nueva York después de haber sido acusado de delitos federales como tráfico sexual y crimen organizado, y fue visto por la periodista Emilie Hagen llevando un libro de autoayuda titulado The Magic of Believing (La magia de creer) al tribunal.

En su cuenta de Instagram del jueves (12.06.25), Emilie dijo que habló brevemente con Combs cuando entró en la sala y ocupó su lugar en la mesa de la defensa.

Ella dijo: “Tomó el libro y me lo enseñó a mí y luego se lo enseñó a todos los demás. Era The Magic Of Believing, un libro sobre cómo utilizar el poder de la mente para acceder a la realidad, para ayudar a manifestar diferentes pensamientos y acciones. Es como un libro de autoayuda que yo leería”.

Más tarde, la periodista publicó un comentario en el que sugería que Combs podría estar “intentando manifestar su veredicto” leyendo el libro, cuyo título completo es The Magic Of Believing: The Classic Guide To Unlocking The Power of Your Mind (La magia de creer: la guía clásica para liberar el poder de tu mente).

Combs, fundador de Bad Boy Records, fue detenido en septiembre de 2024. Desde entonces permanece detenido sin fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su juicio comenzó formalmente en mayo de 2025.

Combs se enfrenta a una serie de graves cargos federales, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado, derivados de una investigación en la que participaron varias agencias y que supuestamente incluyó vigilancia, registros financieros y testimonios de testigos.

Los fiscales alegan que Combs supervisaba una empresa criminal que explotaba a mujeres y participaba en actividades delictivas generalizadas.

Combs ha negado todos los cargos y se ha declarado inocente. De ser declarado culpable, podría enfrentar a una pena de entre 15 años y cadena perpetua.