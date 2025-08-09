¿P. Diddy regresará al mundo del entretenimiento? Esto dijo el rapero

El rapero de 55 años está en una cárcel de Nueva York mientras enfrenta una sentencia por delitos relacionados con la prostitución después de ser absuelto de cargos de crimen organizado y tráfico sexual que podrían haberlo sentenciado a cadena perpetua, pero ahora enfrenta una posible pena de prisión de hasta cinco años.

¿P. Diddy regresará a la industria del entretenimiento?

Marc Agnifilo, abogado defensor de Combs, habló sobre el futuro de su cliente: “Esas cosas están muy lejos. Es un hombre que hizo algo de la nada una vez, cuando era mucho más joven. Y esta situación le da la oportunidad de hacer algo especial de su vida. Una de las cosas que me dice —y esta es su frase exacta— es: ‘Tengo más que dar”. Ve la vida como un regalo que le han dado".

Combs fue arrestado en septiembre pasado y desde entonces ha estado detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de la sentencia programada para el 3 de octubre.

Fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución: por organizar viajes de mujeres y trabajadores sexuales para participar en encuentros sexuales que él filmó. Los cargos conllevan una pena máxima de diez años.

El juez que preside el juicio, Arun Subramanian, negó la libertad bajo fianza a Combs después del veredicto, citando la violencia admitida por Combs en el pasado hacia dos ex novias y considerándolo un riesgo para la sociedad. La reciente moción de libertad bajo fianza del Sr. Agnifilo fue rechazada nuevamente, y el juez escribió: “Combs no logró satisfacer su carga de demostrar el derecho a la liberación”. Agregó que el caso involucraba “evidencia de violencia, coerción o subyugación en conexión con los actos de prostitución en cuestión”.

Los abogados de Combs han pedido una sentencia de entre 21 y 27 meses, según las directrices federales, mientras que los fiscales sostienen que se enfrenta a entre cuatro y cinco años, y posiblemente más.

Los fiscales citaron la “extensa historia de violencia de Combs y su continuo intento de minimizar su reciente conducta violenta” como justificación para la detención continua.

En los documentos judiciales, el Sr. Agnifilo insistió: “Sean Combs no será violento con nadie. Como dijimos en el tribunal, este jurado le devolvió la vida, y no desperdiciará su segunda oportunidad, ni hará nada que ponga en mayor peligro la vida de sus siete hijos, que carecen de padre, y de cuatro de ellos, que carecen de padre”. El abogado agregó que Combs aceptaría arresto domiciliario en su residencia de Miami con monitoreo electrónico y seguridad privada.