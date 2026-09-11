25 años del atentado a las Torres Gemelas: 10 producciones para recordar el 11S

Este 11 de septiembre de 20 el 11S26 se cumplen 25 años de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, una tragedia que estremeció a Estados Unidos y marcó un antes y un después en la historia contemporánea. La jornada dejó cerca de 3.000 muertos y tuvo consecuencias que trascendieron las fronteras de ese país.

En medio de la conmemoración de esta fecha, el cine y la televisión también han servido para conservar la memoria de quienes vivieron aquel día. A lo largo de estos 25 años se han estrenado películas, series y documentales que reconstruyen los ataques a las Torres Gemelas, cuentan historias de supervivencia y exploran las consecuencias que dejó el denominado 11s.

Películas, series y documentales para recordar la tragedia del 11S

‘United 93’ (2006)

Dirigida y escrita por Paul Greengrass, esta película reconstruye lo ocurrido a bordo del vuelo 93 de United Airlines, uno de los cuatro aviones secuestrados aquel 11 de septiembre. La historia sigue a pasajeros, tripulantes, controladores aéreos y personal militar mientras intentan comprender lo que está sucediendo y los pasajeros deciden enfrentarse a los secuestradores. El elenco incluye a David Alan Basche, Olivia Thirlby y Liza Colón-Zayas, aunque buena parte del reparto estuvo conformado por actores poco conocidos. La producción recibió dos nominaciones al Óscar, entre ellas Mejor dirección.

‘World Trade Center’ (2006)

Oliver Stone dirigió esta película protagonizada por Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal y Maria Bello. Está basada en la historia real de John McLoughlin y Will Jimeno, dos policías de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey que quedaron atrapados bajo los escombros después de ingresar al World Trade Center para ayudar durante la evacuación. La cinta se estrenó en agosto de 2006 y se concentra especialmente en la supervivencia de los dos agentes, sus familias y los equipos de rescate.

‘9/11’ (2002)

Este documental, realizado por los hermanos franceses Jules y Gédéon Naudet y el bombero James Hanlon, tiene un valor particular porque sus imágenes fueron captadas mientras los realizadores filmaban originalmente la vida de un bombero novato del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Jules Naudet terminó registrando una de las pocas imágenes conocidas del momento en que el primer avión impactó la Torre Norte. La producción, estrenada por CBS en 2002, sigue a los bomberos que respondieron a la emergencia y muestra desde dentro el caos que se vivió en Manhattan.

‘102 Minutes That Changed America’ (2008)

Este documental de HISTORY reconstruye los ataques prácticamente en tiempo real mediante imágenes captadas por ciudadanos, periodistas y otras personas que se encontraban en Nueva York. El título hace referencia al período comprendido entre el impacto del primer avión y el colapso de la Torre Norte. Producido por Nicole Rittenmeyer para Siskel/Jacobs Productions, el especial fue estrenado el 11 de septiembre de 2008 y llegó a reunir 5,2 millones de espectadores en su emisión original.

Publicidad

‘Turning Point: 9/11 and the War on Terror’ (2021)

La serie documental de cinco episodios dirigida por Brian Knappenberger no se limita a reconstruir lo sucedido el 11 de septiembre. Su recorrido comienza con el surgimiento de Al Qaeda en los años 80 y analiza las circunstancias que llevaron a los atentados, además de sus consecuencias políticas y militares, incluida la llamada guerra contra el terrorismo. Entre las figuras que aparecen mediante material de archivo están George W. Bush, George H. W. Bush, Bill Clinton, Osama bin Laden y Donald Rumsfeld.

‘Tan fuerte y tan cerca’ (2011)

Tom Hanks, Sandra Bullock y Thomas Horn protagonizan este drama dirigido por Stephen Daldry y basado en la novela de Jonathan Safran Foer. La historia sigue a Oskar Schell, un niño que pierde a su padre durante los ataques y que, después de encontrar una misteriosa llave entre sus pertenencias, emprende una búsqueda por Nueva York para descubrir qué cerradura abre. La película fue producida por Scott Rudin y recibió dos nominaciones al Óscar.

Publicidad

‘The Looming Tower’ (2018)

Esta miniserie dramática, basada en el libro homónimo de Lawrence Wright, aborda los acontecimientos que precedieron al 11-S y la creciente amenaza de Osama bin Laden y Al Qaeda durante los años 90. Jeff Daniels interpreta a John O’Neill, mientras que Tahar Rahim da vida al agente del FBI Ali Soufan. La producción también cuenta con Michael Stuhlbarg y Peter Sarsgaard, entre otros actores. La serie fue desarrollada por Dan Futterman, Alex Gibney y Lawrence Wright y recibió cuatro nominaciones a los Premios Emmy.

‘102 minutos dentro de las Torres Gemelas’ (2026)

HISTORY incorporó esta producción a su programación especial por el 25.º aniversario. El documental, dirigido por Grace Chapman, reconstruye los 102 minutos de la tragedia desde la perspectiva de personas que se encontraban dentro de las Torres Gemelas. A través de nuevas entrevistas y recursos visuales que permiten ubicar a los sobrevivientes dentro de los edificios, recupera las experiencias de trabajadores, personal de seguridad y miembros de los equipos de emergencia. La producción ejecutiva está a cargo de Robin Roberts, copresentadora de ‘Good Morning America’.

Publicidad

‘Punto de inflexión: Generación 11S’ (2026)

Brian Knappenberger regresó a la historia que había abordado en ‘Turning Point: 9/11 and the War on Terror’ con este documental estrenado por Netflix en septiembre de 2026. La producción se enfoca en quienes eran niños o incluso bebés cuando ocurrieron los atentados y crecieron en el mundo que surgió después de ellos. Entre los testimonios aparecen personas que perdieron a sus padres, periodistas que cubrieron la guerra contra el terrorismo, jóvenes afganos y miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Con una duración de 97 minutos, el documental analiza cómo las consecuencias del 11-S continúan afectando a nuevas generaciones.

‘9/11 Reunited’ (2026)

Esta docuserie de National Geographic, dirigida por Julian Jones, propone una mirada distinta: reúne 25 años después a sobrevivientes del 11-S con las personas que los ayudaron durante aquella jornada. La producción, realizada en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum, cuenta historias de desconocidos que establecieron vínculos en momentos de vida o muerte y que en algunos casos volvieron a encontrarse por primera vez desde los ataques. La serie tiene tres episodios y entre sus productores ejecutivos están Dan Lindsay, T.J. Martin, David Glover, Mark Raphael y Cate Hall.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí