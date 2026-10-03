6 series y películas de Netflix, Prime Video, Disney+ y más para el fin de semana

Esas producciones de Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, History y Lifetime llegan con pasión, drama, misterio, humor e historia. Perfectas para todos los gustos.

‘Al este del Edén’- Netflix

La llegada de Cathy Ames transforma para siempre las vidas de Adam y Charles Trask. Foto: COURTESY OF NETFLIX - COURTESY OF NETFLIX

Adam Trask (Christopher Abbott) y Charles Trask (Mike Faist) son hijos de Cyrus Trask (Tracy Letts) y se convierten en sus herederos. A sus vidas llega Cathy Ames (Florence Pugh), una mujer manipuladora que guarda muchos secretos de su vida. La encuentran herida y Adam no solo cuida de ella, sino que le pide que sea su esposa. Ella acepta, pero su situación no impide que traicione a su marido con su hermano. La familia se traslada a California para empezar con su granja. La pareja tiene dos hijos: Cal (Joseph Zada) y Aron (Joel Anders), dos hermanos que están destinados a repetir la historia de rivalidad de su padre y su tío.

Con Hoon Lee en el papel de Lee, Martha Plimpton quien asume el rol de Faye y Ciarán Hinds como Samuel Hamilton.

‘Amores inesperados’- Disney+

Martín Bossi interpreta 6 personajes: Chori, Washington, Julio César, Él, Andrea y Bebe, un hombre que vive muchas facetas del amor.



Foto: Cortesía Disney+

Martín Bossi protagoniza esta serie, que en sus seis episodios explora las formas de amar y el poder que el sentimiento tiene a la hora de transformar. En ‘Chori y Michi’, Chori (Martín Bossi) entra a la casa de Michi (Jorgelina Aruzzi) para robarla, pero la idea inicial cambia cuando aparece la atracción que lleva a desafiar las reglas. En ‘Washington y Sofía’, Bossi también personifica a Washington, quien busca que la relación de Sofía (Eleonora Wexler) y Horacio, su padre (Osvaldo Santoro) pueda recuperarse.

‘Julio César y Helena’ muestra que nunca es demasiado tarde. Julio César y Helena (Patricia Palmer) empiezan siendo amigos y se dan cuenta que el amor los enriquece. En la siguiente historia, ‘Él y Ella’, el protagonista y ‘ella’ (Lula Rosenthal) viven una relación a escondidas, pero que tienen objetivos diferentes.

En el relato de ‘Andrea y Valeria’ (Julieta Cardinali) solo se ven unos segundos cuando se cruzan en una cabina de peaje, pero este tiempo es suficiente para dejar que aparezca la fantasía. ‘Bebe y Julia’ afirma que hay amores que llevan a revaluar lo establecido y esto es evidente en el instructor de tenis y soltero empedernido y Julia (Karina Hernández), su alumna.

‘Catedrales’- prime Video

La miniserie chilena contó con la dirección de Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín. Foto: Cortesía Prime Video

En 1986, Ana (Octavia Bernasconi), la hija menor de la familia Sardá fue asesinada. La investigación no arrojó ningún sospechoso y el caso se cerró, pero, aunque todos parecían resignarse a no saber la identidad del asesino de la joven de 17 años, Lía, la hermana mayor (Vivianne Dietz e Ignacia Baeza) nunca pudo conformarse con el resultado de la búsqueda.

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En 2018, cuando regresa a la casa familiar, promete cumplir la última voluntad de Adolfo (Alfredo Castro) su padre, aunque conocer la verdad desentrañe los secretos más oscuros. En el elenco están Paulina García quien desempeña el papel de Dolores, la esposa de Adolfo Sardá y Amparo Noguera y Paula Luchsinger, que interpretan a Carmen Sardá en su juventud y adultez.

‘Guerra’- HBO Max

El divorcio de Morgan y Carla, quienes duraron casados 10 años, desata la guerra entre los dos bufetes de abogados más poderosos de Londres. Foto: Sky/ HBO/ New Pictures - Justin Downing/Sky/HBO

Cathcars & Sons y Taylor & Byrne son dos importantes bufetes de abogados en Londres y asumen el divorcio del magnate tecnológico Morgan Henderson (Dominic West) y de la actriz de cine Carla Duval (Sienna Miller). Entre el revuelo de los medios y la presión por ganar el caso, el abogado Jonathan Warren (Archie Renaux) se ve arrastrado a un mundo ambicioso y traicionero.

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Con Phoebe Fox (Serena Byrne), James McArdle (Nicholas Taylor), Nina Sosanya (Beatrice Ubosi) y Emma Laird (Molly Giordano).

‘Habitación 207’- Lifetime

Gamal no resiste la tentación de la habitación 207 y luego debe proteger a Sarah de su misma curiosidad. Foto: Cortesía Lifetime

Cuando Gamal Al-Sawaf (Muhammad Farrag) acepta el trabajo como recepcionista del hotel Luna no sabe todo lo que le espera. El hombre, que busca reconstruir su vida después de divorciarse, recibe una misteriosa indicación por parte del señor Mina (Kamel El Basha), su superior, quien le advierte que nuca debe ofrecer a huésped alguno la habitación 207.

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El nuevo empleado en vez de alejarse del cuarto mencionado decide averiguar el misterio, pero al abrir la puerta causa una serie de sucesos que tienen que ver con su pasado y sus secretos y también los de quienes se alojaron alguna vez allí. Con Mourad Makram como el señor Mikele, el dueño del hotel y Nadine Farag en el rol de Sarah, la nueva recepcionista.

‘México entre dos mundos’- History

El actor Arap Bethke se adentra en el significado de una de las tradiciones más populares de México. Foto: Cortesía History

La miniserie documental de cuatro capítulos explora desde otro punto de vista una de las tradiciones más importantes de México: el Día de muertos. El actor Arap Bethke, conductor y coproductor de este producto audiovisual, viajó con el equipo de producción a Toluca, Ciudad de México y Puebla para buscar otra perspectiva de la tradición, y lo hizo desde el punto de vista de artistas, cocineros, artesanos, guardianes de la tradición y místicos. La preparación del famoso pan de muerto, el alistamiento de ofrendas y las ceremonias celebradas los dos primeros días de noviembre hacen parte de cada episodio, empezando este domingo 4 de octubre a las 9:00 p.m.

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