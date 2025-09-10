‘A otro nivel 2026′: cómo inscribirse en el reality de Caracol Televisión

Caracol Televisión abrió oficialmente la convocatoria para todos los cantantes que sueñan con demostrar su talento en A Otro Nivel 2026, uno de los formatos musicales más reconocidos del país. La producción, que a lo largo de sus temporadas ha reunido a voces emergentes y artistas con trayectoria, busca ahora a los próximos protagonistas de su nueva edición.

Las inscripciones estarán disponibles desde el 29 de agosto hasta el 14 de septiembre, y se realizan de manera gratuita a través de la página oficial del canal. De esta forma, cualquier persona mayor de edad que considere que tiene las condiciones para brillar en el escenario podrá postularse sin necesidad de intermediarios.

Paso a paso para inscribirse en ‘A otro nivel’

El proceso de inscripción se lleva a cabo de forma virtual y comienza ingresando a www.caracoltv.com/aotronivel. Allí, los aspirantes deben crear un usuario con sus datos personales básicos como nombre, apellido, correo electrónico y contraseña. Es importante aceptar los términos y condiciones del canal, así como la autorización de uso de datos personales.

Una vez registrado, el sistema redirige al formulario completo. En este espacio, el participante debe diligenciar la sección “Acerca de ti” con información detallada que incluye documento de identidad, país y ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, teléfonos de contacto, dirección, fecha de nacimiento, edad y estado civil, entre otros.

Posteriormente, se solicita relacionar un listado de diez canciones que el aspirante considere que muestran mejor sus habilidades vocales. Este punto es clave para que el equipo de producción conozca el repertorio con el que el cantante se siente más cómodo.

Otro requisito es cargar una fotografía reciente y un video interpretando un tema musical. Este último debe estar previamente publicado en YouTube, de modo que en el formulario solo se requiere el enlace del clip. Una vez completados todos los campos, basta con hacer clic en “terminar” para recibir la confirmación de la inscripción.

Recomendaciones importantes para inscribirse en ‘A otro nivel’

Caracol Televisión recuerda que el registro es personal y único por cada aspirante. Además, no existe ningún costo por realizarlo, ni tampoco se necesitan terceros para adelantar el proceso. Cualquier duda sobre el manejo de la información personal o el procedimiento puede enviarse al correo datospersonales@caracoltv.com.co.

Con esta nueva convocatoria, A Otro Nivel continúa consolidándose como una de las plataformas más importantes para impulsar carreras musicales en Colombia. Quienes sueñan con llegar a los grandes escenarios tienen en este concurso una oportunidad para proyectar su voz y su estilo frente al público nacional.