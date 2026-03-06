‘A otro nivel’ capítulo 12 EN VIVO: Siga el minuto a minuto del concurso de Caracol

La primera etapa del concurso musical está a punto de terminar. Esta noche, Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco, elegirán a los últimos artistas que ingresarán a la competencia.

“No fue una decisión fácil, pero donde está tu corazón, está tu tesoro, y mi corazón está en la música”, dijo la esposa del también cantante Cristian Better. Mila es una reconocida actriz colombiana, quien reveló que dejó la actuación por la música.

Los tres jurados le dan su voto de confianza, convirtiéndola en la primera líder de la noche. Better, esposo de Mila, interpreta El amor más grande del planeta, de Pipe Peláez, quien se levanta de su silla para cantarla junto a él.

La artista de 22 años, oriunda de Manizales, estudió música.

Felipe Mahecha no pasó la audición, pero, aunque cantó bien, no fue suficiente para convencer a Pipe Peláez y Kike Santander, quienes no oprimieron la flecha verde.

Este concursante llega con la primera canción de salsa de la noche. Flor pálida de Marc Anthony fue el tema que eligió para su audición. Kike y Gian Marco le dieron su voto de confianza.

El participante llega con sus primos hermanos, quienes también son músicos. Los tres artistas cuentan algunas anécdotas de sus vidas.

Mafe G no logró subir los niveles del ascensor. “Estar aquí es un sueño hecho realidad”. Pipe pasa al escenario para interpretar Mi celosa hermosa.

El segundo en subir al ascensor interpreta a esta hora Kesi, tema con el que ameniza la noche. Sin embargo, no logró convencer a los jurados.

La noche comienza con No la beses, la interpretación de la participante, quien llegó con un sombrero negro. Cuando faltaban 30 segundos para terminar su presentación, Kike Santander y Pipe Peláez oprimieron la flecha verde. “Vas a hacer un papel muy bonito aquí en este programa”, le dijo el productor vallecaucano.

La mamá de Isabella, quien ha cantado con Jessi Uribe, contó que hace tres años le diagnosticaron epilepsia.