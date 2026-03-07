El mundo de las estrellas

‘A otro nivel’ capítulo 13 EN VIVO: Siga el minuto a minuto del concurso de Caracol

Tras finalizar la etapa de las audiciones y completarse los 80 cupos de la competencia, los líders se preparan para comenzar a elegir los cuartetos.

Por Redacción Vea
07 de marzo de 2026

Actualizaciones clave

‘A otro nivel’ capítulo 13 EN VIVO: Siga el minuto a minuto del concurso de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

Después de dos semanas al aire, A otro nivel terminó su primera etapa. Solo 80 participantes lograron convencer a Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco. Ahora, llega la etapa de elegir los cuartetos.

Hace 5 horas

Mila elige a Jhon de la Torre

El participante fue escogido por la líder, quien hace intercambio con el concursante. Ahora él será el encargado de elegir a la próxima integrante del equipo y así sucesivamente hasta que complenten todo el grupo. Mila, por su parte, debe elegir el nombre de su equipo. “Colombian Crew”, fue el que ella eligió.

Actualización claveHace 5 horas

Los líderes eligen sus equipos

Cristina Hurtado comienza el programa desde el ascensor: “Comenzamos a unir voces, a crear grupos. 20 personas lograron lo que muy pocos, tres flechas, tres jurados diciendo ‘sí’”.

En esta etapa, no son los jurados los que escogen a los intergrantes de los cuartetos, sino los mismos líderes.

Redacción Vea

