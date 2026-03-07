‘A otro nivel’ capítulo 13 EN VIVO: Siga el minuto a minuto del concurso de Caracol

Después de dos semanas al aire, A otro nivel terminó su primera etapa. Solo 80 participantes lograron convencer a Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco. Ahora, llega la etapa de elegir los cuartetos.

El participante fue escogido por la líder, quien hace intercambio con el concursante. Ahora él será el encargado de elegir a la próxima integrante del equipo y así sucesivamente hasta que complenten todo el grupo. Mila, por su parte, debe elegir el nombre de su equipo. “Colombian Crew”, fue el que ella eligió.

Cristina Hurtado comienza el programa desde el ascensor: “Comenzamos a unir voces, a crear grupos. 20 personas lograron lo que muy pocos, tres flechas, tres jurados diciendo ‘sí’”.

En esta etapa, no son los jurados los que escogen a los intergrantes de los cuartetos, sino los mismos líderes.