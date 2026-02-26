‘A otro nivel’ capítulo 14 en vivo: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Tras el tradicional receso del fin de semana, ‘A otro nivel’ regresa a las pantallas con su capítulo número 14. En este nuevo episodio continúa la etapa en la que los 80 participantes que superaron las audiciones deben definir la conformación de sus grupos.

En esta segunda noche de selección, serán los propios concursantes quienes tomen la decisión de escoger a los artistas con los que quieren compartir equipo en la competencia. ¿Qué voces lograrán asegurar su lugar en esta fase del programa?

Sergio David interpretó ‘Can’t help falling in love’, un clásico. Maelo lo eligió para Flow Session, grupo liderado por Camille.

El Indio Ranchero llegó al escenario para sorprender otra vez con la música mexicana. El participante fue elegido por Frank Alba, líder de grupo, quien también definió el nombre de su grupo: Ni Gabo Ni Botero.

Pedro Mata fue el segundo participante en subir al ascensor. Fue elegido por Cris Montoya para su grupo ‘Trébol de cuatro’.

Cristina Hurtado abre la gala, saluda a los televidentes y a los participantes que siguen en competencia. La primera en aparecer en el escenario es la cantante Camila Córdoba, quien se encarga de iniciar la jornada de presentaciones en esta nueva noche de conformación de grupos.