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‘A otro nivel’ capítulo 18: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Este viernes 13 de marzo el canal Caracol transmite el episodio número 18 del reality musical, que busca el mejor cuarteto y que cuenta con Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco como jurados. Así se vivió la jornada.

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Por Redacción Vea
14 de marzo de 2026
‘A otro nivel’ capítulo 18 siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

La competencia entre grupos continúa en el formato de Caracol que está en la búsqueda del mejor cuarteto musical. Tras un episodio anterior donde se presentaron los primeros cinco equipos y uno resultó ganador, las presentaciones de los demás grupos aspirantes continúan.

Hace 5 horas

Loz Vozarrones no cumplen las expectativas

Pipe Peláez revela que esperaba más de la presentación . “La sensación de escuchar los cuatro al tiempo no fue tan agradable”. Sugirió que hay que ensayar más y repartir las voces más adecuadamente. Santander sintió un show agridulce y se mostró de acuerdo con su compañero. “Tienen que ensayar a capela y van corrigiendo”, mencionó.

“Como grupo les falta bastante por trabajar”, dijo Gian Marco. En general, el número de Los Vozarrones estuvo por debajo de la expectativa.

Actualización claveHace 5 horas

Los Vozarrones se presentan con tema de Nodal

En el escenario de ‘A otro Nivel’ se presentan Los Vozarrones, integrado por Carlos Tobío (líder), Juank García, Mila García y Christopher Voelín, quienes tuvieron un desencuentro antes de presentarse. Eligen la canción ‘De los besos que te dí’ famosa en la voz de Christian Nodal.

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Comentarios para Four To Sing

Los integrantes de Four to Sing reciben buenos comentarios de Kike Santander, quien les recomienda trabajar un poco más la coreografía. El caleño les hace algunas observaciones en las armonías. Pipe sugiere practicar más en las voces.

Gian Marco, por su parte, cree que “hay un montón de cosas por corregir” y le pide al líder que se “saque el chip de Bisbal”.

Actualización claveHace 5 horas

Four To sing en escena

Four to sing es el primer grupo en prepararse para presentarse, Roy Prada es el líder y plantea interpretar una balada. Sus compañeros le dan opciones y al final optan por cantar ‘Simplemente Amigos’, de Guadalupe Arango, tema popularizado por Ana Gabriel.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza la jornada

El programa empieza con el anuncio de que habrá cinco nuevos grupos que debitarán antes el jurado calificador. En la noche habrá un nuevo ganador y el líder del victorioso podrá rearmar su cuarteto como desee.

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Redacción Vea

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A otro nivel

Capítulo 18 de A otro nivel

Capítulo A otro nivel 13 de marzo

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