‘A otro nivel’ capítulo 18: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

La competencia entre grupos continúa en el formato de Caracol que está en la búsqueda del mejor cuarteto musical. Tras un episodio anterior donde se presentaron los primeros cinco equipos y uno resultó ganador, las presentaciones de los demás grupos aspirantes continúan.

Pipe Peláez revela que esperaba más de la presentación . “La sensación de escuchar los cuatro al tiempo no fue tan agradable”. Sugirió que hay que ensayar más y repartir las voces más adecuadamente. Santander sintió un show agridulce y se mostró de acuerdo con su compañero. “Tienen que ensayar a capela y van corrigiendo”, mencionó.

“Como grupo les falta bastante por trabajar”, dijo Gian Marco. En general, el número de Los Vozarrones estuvo por debajo de la expectativa.

En el escenario de ‘A otro Nivel’ se presentan Los Vozarrones, integrado por Carlos Tobío (líder), Juank García, Mila García y Christopher Voelín, quienes tuvieron un desencuentro antes de presentarse. Eligen la canción ‘De los besos que te dí’ famosa en la voz de Christian Nodal.

Los integrantes de Four to Sing reciben buenos comentarios de Kike Santander, quien les recomienda trabajar un poco más la coreografía. El caleño les hace algunas observaciones en las armonías. Pipe sugiere practicar más en las voces.

Gian Marco, por su parte, cree que “hay un montón de cosas por corregir” y le pide al líder que se “saque el chip de Bisbal”.

Four to sing es el primer grupo en prepararse para presentarse, Roy Prada es el líder y plantea interpretar una balada. Sus compañeros le dan opciones y al final optan por cantar ‘Simplemente Amigos’, de Guadalupe Arango, tema popularizado por Ana Gabriel.

El programa empieza con el anuncio de que habrá cinco nuevos grupos que debitarán antes el jurado calificador. En la noche habrá un nuevo ganador y el líder del victorioso podrá rearmar su cuarteto como desee.

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