‘A otro nivel’ capítulo 19 EN VIVO: Siga el minuto a minuto del concurso de Caracol

Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco, continúan escuchando el talento de los participantes que pasaron la audición. Los 20 líderes formaron sus equipos y, durante estos días, han venido realizandos sus primeras presentaciones como grupo frente al público.

Antes de dar el resultado, los jurados le dan a los participantes algunos consejos y sugerencias. “Sean como esponjas, fluyan”, les dijo Kike. Por su parte, Pipe agregó: “apuesten a la diferencia, a buscar en cada uno ese factor que los hace originales. Esto no es el que más cante, sino el que tenga esa cosita particular”.

Dicho eso, los tres jurados eligieron a “Notas cruzadas” como el grupo ganador. Canela, la líder, debe tomar una decisión, si rearma su equipo, o se queda con los integrantes que ya tiene.

“Cuando se conformó el grupo, yo quería un equipo de tres hombres, pero también se me hace imposible ponerme a cambiarlo porque hicimos un trabajo sólido, porque lo hicimos bien y funcionó. Por eso mi decisión es no tocarlos”, dijo.

Los integrantes del grupo cantan A dormir junticos. “Cada quien mostró lo suyo. Hubo un momento en que me sentí perdido, dije ‘son un grupo o son ellas los que lo están acompañando a él’”, dijo Pipe, quien le hizo una recomendación al líder: “aprovéchalas más”.

Kike les dio sugerencias sobre la puesta en escena “porque eso le da riqueza a la presentación”.

“Me gustó mucho, me gustó la alegría del grupo”, agregó Gian Marco.

Joshua, el líder, asegura que, desde el comienzo, siente que con Andrea hay un poco de tensión.

Como quien pierde una estrella es el tema que los cuatro participantes eligieron.

“Yo sentí poco estética la presentación. La canción se sintió un poco opaca. En el ensayo, la escogencia del tono es fundamental”, les dijo Kike Santander.

“Los noté tensos, no sé si a nivel grupal no llegaron a sentirse bien, eso se refleja. Estaban muy atentos de lo que iba pasando. Pudieron explorar un poco más”, agregó Pipe Peláez. Gian Marco dijo que los vio tristes.

Las integrantes del grupo dialogan sobre si escogen una canción en inglés o en español, pero sobre todo, se inclinan por un tema con el que se sientan seguras con la letra.

Gian Marco comenzó diciendo: “voy a hacer muy duro... Me encanta que den volteretas, lo que quieran, pero me costó escucharla a cada una. Me encantaría, y yo siempre defiendo el idioma, el español es riquísimo”.

Por su parte, Kike Santander dijo: “difieron en lo del idioma”. Pipe por su parte, elogió a Alana la líder del equipo y le recomendó trabajar más en la distribución de voces.

“Se nota que hay una química chévere entre ustedes, se notó”, dijo Pipe Peláez sobre la presentación del grupo. Sin embargo, le recomendó a Frank, el líder, que le faltó aprovechar más las armonías.

El equipo interpreta Aquí estoy yo. “Se ve el trabajo que hicieron como equipo. Aprovecharon las voces de los hombres y mujeres”, dijo Kike Santander sobre la presentación. Por su parte, Pipe Peláez les dijo: “felicidades, un buen trabajo en equipo”.